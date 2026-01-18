1打10血戰11層樓！梁小龍77歲辭世 曾揭密遭刀手埋伏、前妻亦遭毀容

梁小龍與成龍、李小龍、狄龍並稱「香港四龍」，他曾拍影片揭秘被刀手埋伏的往事。翻攝微博

一代功夫巨星梁小龍於14日逝世，享壽77歲，消息震撼演藝圈。身為昔日影壇「四龍」之一，他不僅在銀幕上展現硬橋硬馬的真功夫，私下人生同樣充滿傳奇與血淚。他生前曾在抖音分享一段驚心動魄的往事，透露早年開武館時，曾遭十多名刀手伏擊，從11樓一路血戰殺到地下室，背部至今仍留有驚悚刀疤。亦有傳言他第一任妻子遭毀容是因他仇家上門尋仇所致。

遭十多名刀手圍剿血戰11層樓 梁小龍即席除衫露傷疤

梁小龍曾回憶，某次深夜回武館拿東西，走廊燈光竟被刻意切斷，隨即遭到十多名刀手突襲。他心驚表示：「如果選擇逃走就死定了，最後只能跟他們拚了！」

他透露當時手部與背部共中三刀，隨即搶下一把刀反擊，甚至像武俠片一樣從11樓一路打到一樓，樓梯間血跡斑斑，對方也有多人受傷。為了證明真實性，他甚至在鏡頭前拉下外套展示背部交錯的刀疤，感嘆當時全靠過硬的功夫才撿回一條命。

梁小龍樂於收學生傳授武打功夫。翻攝梁小龍微博

情牽紅極一時混血女歌手 妻遭潑油毀容埋離婚導火線

梁小龍感情生活亦是眾人關注的焦點。他的第一任妻子是70年代香港混血天后黎愛蓮（Irene Ryder），二人於1972年合作由名導吳思遠執導的動作片《餓虎狂龍》結緣，梁小龍曾稱二人是青梅竹馬，但當時梁小龍只是武打演員，但黎愛蓮歌手出道後已紅極一時，直到梁小龍在影集《大俠霍元甲》飾演「陳真」走紅，並開武館授徒，事業有成後於1975年結婚，黎愛蓮當時已有懷孕，翌年誕下女兒梁子文（Anne）。

梁小龍與第一任妻子黎愛蓮。翻攝微博

1979年黎愛蓮在寓所下遭暴徒潑灑電油點火，導致臉部嚴重灼傷毀容，傳聞指出該攻擊目標原是梁小龍，黎愛蓮卻成了代罪羔羊。黎愛蓮毀容後接受近20次手術並患上憂鬱症，兩人關係最終惡化，於80年代結束婚姻。巧合的是，黎愛蓮已於2024年9月離世，昔日佳偶相繼在兩年內走入歷史。

梁小龍70多歲仍會拍一些武打動作的影片證明自己的真功夫。翻攝微博

功夫體能驚人曾傳命危 二婚湊成一對子女傳承武術

梁小龍於1995年與小20歲的宋驤再婚，婚後育有一對子女，家庭生活穩定。近年他活躍於抖音，即便年過七旬仍能完成高難度後空翻，雖曾傳出拍攝失手跌倒命危的消息，但他隨即拍片澄清只是「故意摔倒」以示身手。

梁小龍曾與李小龍、成龍、狄龍齊名，其塑造的「陳真」與「火雲邪神」成為跨世代的經典。隨著這位一代宗師的謝幕，他與刀手搏命的勇氣以及與黎愛蓮的愛恨情仇，都將成為影迷心中永恆的江湖傳說。

梁小龍與第二任妻子育有一子一女。翻攝微博

梁小龍主演的影集《陳真》形象深植觀眾心中。翻攝微博



