「1折棒球手套」騙走5萬元 囂張！嘲笑被害人：報警有個毛用

詐騙橫行，有網友在threads上分享被騙經過，提醒其他人切勿上當，卻引來詐騙集團留言嗆聲，直呼報警沒用，相當囂張。路透社資料照片



近年詐騙橫行，不論電話或網路詐騙層出不窮，在threads上流出一篇貼文，有人冒充自己是彰化某體育用品店並宣稱棒球手套1折賣，導致有網友因此受騙5萬元，網友將受害經驗分享出來後，竟引來詐團留言嗆聲「這麼假的東西也有人信，我要笑死了，你報警有個毛用？」

日前帳號「eihpos_o3o」在threads版上po出一篇內容為「全場棒球手套1折處理」的貼文引起關注，吸引許多從事棒球運動的網友私訊詢問，但後續卻遭一名網友踢爆這根本是詐騙，並稱自己已經被騙了5萬元，希望不要再有人上當，目前也已經向警方報案。

不料在網友這篇貼文發出沒多久，就引來eihpos_o3o留言，竟反嗆：「沒錯，這個人就是我，這麼假的東西也有人信，我要笑死了，你報警有個毛用，三個月台灣被詐騙36個億，有追回來一分錢嗎，超好笑欸天天播報詐騙新聞，還有人被騙，不該是你自己的問題嗎？做筆錄有個毛用，錢我都花完了，快去報警快讓警察抓我，我好害怕呀嗚嗚嗚，怕死人了啦。」

eihpos_o3o也持續在留言區嗆聲，表示「不止是你，還有其他人被騙喔，一張脆文賺了幾十萬，說你們傻還是可憐？免費的東西，輪姦也輪不到你啊，真的好傻好天真，台灣真是詐騙天堂啊愛死你們了。最可笑的就是明明報警也做了筆錄，我還是在這裡詐騙，粉絲都漲了不少，關鍵是IG號還可以隨便，你們真的好可憐哦，也謝謝老闆的5萬塊，我會認真花的不會浪費您的血汗錢。」

留言一出也引起網友議論，直呼詐騙集團真的太囂張了，不過也有許多人檢討被害者，認為這種過度便宜的好康應該要多加查證。

一名網友在threads上被騙5萬元，發文呼籲大家切勿上當，不料卻引來詐騙集團帳號留言反嗆。取自threads

