1挑3下個就是他 養生館被抄了...1.1萬營收也被收

台南市東區一處養生會館負責人阿偉（化名）在去（2025）年剛開張沒多久，就遭檢警查獲媒介、收留泰國籍女子與男客從事性交易，並查扣1萬1800元現金。後續台南地院審理此案，並依「圖利收留性交猥褻罪」為由，判阿偉3個月有期徒刑，得易科罰金，並沒收相關犯罪所得及證物。

警方突擊搜捕 現場人贓俱獲

判決書指出，事件發生於2025年6月間，阿偉在經營的養生會館內，媒介及收留成年女子從事性交易服務，警方得知消息後，隨即於6月27日晚間20時許，持搜索票直搗現場。警方突擊時，現場查獲1名泰國籍女子，以及2位剛完成性交易的男客與1名正等待服務的男客。

現場扣得帳冊、獎金表、保險套、潤滑劑、監視器鏡頭及現金 11,800 元等證物。調查指出，這家養生會館的性交易價格為1次2000元，阿偉則從女子獲得的報酬中抽成，以獲取利益。

法官判決出爐

在被逮捕後，阿偉對罪行供認不諱。法官認為，阿偉為了牟利，非法提供場所讓男女從事性交易，不僅敗壞社會風俗，行為也確實觸法，後續將阿偉依「圖利收留性交猥褻罪」為由，判處3個月有期徒刑，得易科罰金，並沒收相關犯罪所得及證物，全案可上訴。

