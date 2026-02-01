1提醒簡訊點進去「險被騙走120萬」 女星嘆：差點中招

香港藝人陳欣茵分享，收到詐騙簡訊差點損失上百萬。翻攝IG/yanyaascyy



詐騙案在華人圈十分猖獗，又另外一種新型態詐騙出現。香港女星「前TVB小花」陳欣茵昨天（1／31），在IG拍片分享1詐騙陷阱，只是1個動作，差點被騙走30多萬港幣（約新台幣120萬元），最後一刻拒絕匯款，果斷剪卡，才避過一劫。

陳欣茵拍片表示：「還好不用上節目《東張西望》，用一支Reels跟大家說清楚，最新詐騙手法是什麼、怎麼避免被壞人得逞，萬一真的被騙了，後續該怎麼處理？怎樣才不會再中招 ？注意事項！請一定要傳給家人或朋友不要再檢討受害者了～這件事發生在我身上才知道，其實任何人、任何時候都有可能會受騙，一定要提高警覺！」

廣告 廣告

陳欣茵也說，她收到一封香港繁體字簡訊：「溫馨提醒：您於2026年1月28日開立的水費帳單尚未繳清，且已逾期，請於今日完成繳費」，並附上一個付款連結。

一個催繳水費簡訊，讓陳茵欣差點中招。翻攝IG/yanyaascyy

陳欣茵說，她經常忘記繳交水電瓦斯費，所以看到簡訊時，還真的以為自己忘記繳費，便沒有多想按下連結，結果畫面顯示需繳交16港幣（約64元台幣），她覺得金額不大，於是立刻輸入名字及信用卡號碼，並完成付款的雙重認證後，畫面卻跳轉到網路銀行頁面，扣款金額竟顯示「HKD45,440.93」（約18.4萬台幣），才發現帳戶名稱並不是香港水務署，而是「EDEN CLICKS EVENTS」。陳欣茵驚覺是詐騙，立即拒絕付款。

原本以為拒絕付款就沒事了，陳欣茵說沒想到，後面竟然還跳出第二筆、第三筆待付款項，金額分別竟然為「HKD 23500.00」（約9.5萬台幣）及「AED 128239.00」（即阿聯迪拉姆，約110萬台幣），她立刻打電話給發卡銀行，立即將信用卡停卡；陳欣茵直言，其實之前都有收到這類型的詐騙簡訊，不過當時內容都是簡體字，所以沒有上當。

陳欣茵也說：「事後我立刻聯絡匯豐銀行的防詐騙專線，向他們說明發生的事情，他們也即刻幫我停掉信用卡，並檢查我銀行帳戶有沒有其他可疑交易，幸好沒有！」陳欣茵雖然沒有親身到警局報警，但有到電子報案平台檢舉這起詐騙事件，也特別發影片請各位網友特別注意，更喊話要轉發給親友。

更多太報報導

嘉南羊乳「行銷公司代操」掀爭議 羊編回歸稱加薪…網揪3大疑點：早該跳槽

家裡就有室內籃球場！謝典林開箱自宅「彰化白宮」：只是台北一般人家庭 網狂酸

1張股票衝破900萬！信驊尾牙現場曝 吳怡霈震驚「像國際研討會」