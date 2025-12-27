1撞27輛全倒！高鐵青埔深夜離奇車禍 肇事駕駛棄車神隱

凌晨失控小客車「掃倒27輛機車」，肇事駕駛棄車狂奔落跑。（圖 ／翻攝畫面）

桃園市中壢區高鐵青埔站周邊，27日凌晨發生一起令人咋舌的交通事故，1輛小客車行經高鐵南路一段、朝高鐵站方向直行時，疑似因駕駛未注意車前狀況，車輛突然向右偏移，直接衝撞路邊機車停車格，造成整排機車如骨牌般倒下，現場共有多達27輛機車受損，畫面相當驚人，所幸事故發生於深夜時段，並未造成任何人員傷亡，否則後果恐不堪設想。

警方表示，接獲民眾報案後立即派員到場處理，卻發現肇事小客車被棄置在現場，駕駛人早已不見蹤影。由於現場機車橫倒一片，不僅影響交通，也讓不少車主一早得知愛車受損後氣憤不已，警方隨即封鎖現場進行蒐證，並通知相關單位協助清理，盡快恢復道路通行。

經中壢警分局調閱周邊監視器畫面追查後，已初步鎖定1名22歲蘇姓男子涉有重嫌，警方將依法通知其到案說明，進一步釐清是否涉及酒駕、疲勞駕駛或其他違規行為，後續除將依《道路交通管理處罰條例》開罰外，若查明有其他違法情節，恐將面臨更嚴重的法律責任。

中壢警分局長林鼎泰也藉此事件再次提醒駕駛人，行車時務必保持專注，注意前方與周遭路況，切勿因一時分心釀成重大損失，同時呼籲，若不幸發生交通事故，駕駛人應留在現場配合警方處理，切勿心存僥倖棄車逃逸，否則不僅難以逃避責任，還可能衍生更多法律問題。警方也將持續加強取締與宣導，期望共同維護用路人的安全。

