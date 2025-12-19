1擋3舌戰藍委被封新行政院戰神 張惇涵發感謝文：是工作也是職責

行政院秘書長張惇涵昨天1擋3舌戰藍委，被網友封為新一代行政院戰神。（圖／林煒凱攝）

行政院秘書長張惇涵昨天（18日）赴立法院司法及法制委員會備詢，面對國民黨立委羅智強、王鴻薇、翁曉玲等人連番質詢，逐一用對方邏輯反擊，瞬間讓3名藍委啞口無言，影片在網路上引發熱烈討論。對此，張惇涵在社群貼文，感謝大家的加油及提醒，他只是依照憲政責任備詢，這是工作也是責任，喊話民眾未來跟國家一起走。

張惇涵昨晚在threads發文，先指出昨晚地震沒有發生災情。對於與立委質詢影片瘋傳，他表示只是盡應該盡的本分，依照憲政責任備詢、「依照我的職務權責說明。」這是工作也是責任。前方的挑戰還很多，困難也不會少。請大家繼續鞭策，也請繼續和國家一起向前走。

最後張惇涵說，順風也好逆風也好，希望都不要放棄，也不要氣餒，順風的時候實踐理想，逆風的時候堅持理想。

而底下留言一片讚聲，直呼秘書長好讚好帥，「你是本日MVP，嗆爆國民黨」、「拜託祕書長多去委員會備詢」，更直接封號是張惇涵式新一代有謀有智的行政院戰神，此感謝文吸引上萬讚數上千留言討論。



