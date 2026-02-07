1支部澎湖整修所彈藥銷燬作業 精進庫儲管理

記者陳彥陵／綜合報導

為優化彈藥庫儲管理效能，強化後勤補給整體效率，陸軍第1地區支援指揮部彈藥庫澎湖整修所執行彈藥銷燬作業，針對作戰區素質不佳且無修復價值之廢彈實施妥適銷燬。作業全程依循「程序、步驟、要領」確實執行，並嚴密落實各項安全管制作為，展現單位在彈藥作業與風險控管上的專業與紀律。

所長廖上尉表示，整修所除持續強化銷燬作業各項安全管控與風險評估機制外，亦秉持後勤部隊「積極效率、主動服務」精神，嚴謹落實彈藥作業管控與銷燬任務，不僅確保作戰區各項支援任務遂行無虞，更展現國軍精實後勤整備能量。

1支部彈藥庫澎湖整修所執行彈藥銷燬作業，精進庫儲管理。（1支部提供）