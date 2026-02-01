1支部軍紀安全宣教 強化官兵警覺
記者黃雋永／綜合報導
為深化部隊軍法紀與保防觀念，陸軍1支部日前辦理「春節連續假期軍紀安全暨鏈結民間資源教育宣導」，由陸軍後勤指揮部政戰副主任王上校主持，並邀澎湖縣警局刑事警察大隊及單位監察官、法制官，針對「防酒駕、防詐騙、防洗錢、防共諜」等主題實施專題講授，協力強化官兵安全警覺與守法意識。
王副主任以實際經驗提醒官兵飲酒分際，呼籲官兵謹慎面對各類餐聚及金錢往來。刑事警察大隊授課人員也以澎湖近年案例說明新興詐騙與洗錢手法，提醒官兵勿因一時貪念或好奇捲入不法金流，應勇於拒絕並即時通報。
1支部辦理「春節連續假期軍紀安全暨鏈結民間資源教育宣導」，強化官兵安全警覺與守法意識。（1支部提供）
