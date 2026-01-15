「1族群」感染新冠病毒 死亡風險增1.5倍
[NOWnews今日新聞] 全球約有24億人有飲酒行為，其中約12.7%患有酒精使用疾患。酒精使用疾患會削弱免疫系統，進而增加感染風險。此外，酒精使用疾患可能誘發血管張力素轉換酶(angiotensin-converting enzyme)過度表現，提升感染新冠病毒(COVID-19)的易感性。然而，目前關於酒精使用疾患與COVID-19感染風險之間的關聯性，仍缺乏充分的研究證據。
為深入探討酒精使用疾患對COVID-19感染風險的影響，臺北市立聯合醫院研究團隊結合疾病管制署COVID-19法定傳染病通報資料以及全國健保資料庫，進行一項大數據研究。研究成果已刊登於國際期刊(Addiction; http://doi.org/10.1111/add.70309)。
本研究第一作者顏永豐醫師指出，酒精使用疾患者之COVID-19感染風險為非酒精使用疾患者的1.2倍。進一步依年齡、性別及COVID-19疫苗接種狀況進行分層分析後，結果顯示酒精使用疾患於多個次分層族群中皆與COVID-19感染風險增加相關，包括年齡大於50歲及女性族群。更者，即便已施打疫苗的酒精使用疾患者，仍比一般族群且打疫苗者容易感染COVID-19，顯示疫苗效力可能受到酒精使用疾患的影響而減低。研究亦發現，在COVID-19感染者中，酒精使用疾患會使住院風險增加1.3倍，死亡風險增加1.5倍。
通訊作者郭千哲醫師表示，酒精使用疾患與多項公共衛生重大疾病（如：糖尿病、癌症及心血管疾病）之不良預後密切相關。本研究進一步證實，酒精使用疾患與COVID-19感染風險之間存在顯著關聯，顯示酒精使用疾患患者具有較高的感染風險。鑑於酒精使用疾患在一般族群中的盛行率高，研究結果指出，酒精使用疾患患者應被納入COVID-19防治之優先族群，並可作為未來傳染病防治策略與公共衛生決策的重要依據。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
更多 NOWnews 今日新聞 報導
傷肝又傷腦！認知功能受損 5旬男喝酒助眠確診「酒精性失智症」
社經弱勢與幼童近視恐「提高肥胖機率」！北市聯醫研究揭原因
全台首創！北市聯醫引入冷凍庫存管理系統 打造智能化母乳庫
其他人也在看
手術前空腹10小時...竟滿肚食物 醫一問：都有打瘦瘦針！
使用GLP-1類藥物的患者應被視為麻醉風險評估中的特殊族群，患者於接受麻醉、手術或內視鏡檢查前，務必主動告知醫療團隊用藥史。嘉義市聖馬爾定醫院內科部主任羅清池指出，該院近日接連遇到3名病患，儘管已依規定空腹超過10小時，檢查時卻發現胃內仍殘留大量未消化的食物。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1
趙小僑狂瘦15kg秘訣曝光！「豆腐餐＋這飲食法」代謝回春、養成易瘦體質！
今年46歲的趙小僑，自從在社群平台公開自己的減肥歷程後，討論度一路延燒，至今仍是不少女性心中的瘦身範本。她近期也在 YouTube 分享「減肥滿一週年」的回顧心得，從體重變化、飲食調整到維持期心態毫不女人我最大 ・ 7 小時前 ・ 5
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 27
接種「帶狀皰疹疫苗」有補助！防「皮蛇」神經痛、還能降失智風險20％…全台13縣市資格條件一次看
根據統計，台灣每年約有1萬2千人因帶狀皰疹（俗稱「皮蛇」）就醫，年齡越大發病風險越高。疾管署指出，台灣每3人中就有1人一生可能罹患一次。 帶狀皰疹源自水痘病毒潛伏在神經節中，當免疫力下降、壓力過大或有慢性病時容易復發，引起紅疹、水泡與神經痛，發作時如火燒、電擊，且傷口會有灼燒感，甚至連碰到衣服或被風吹到都會痛，痊癒後還會留下長期的抽痛、麻痺、刺癢。 醫師建議，50歲以上或高風險族群可考慮自費接種疫苗預防。目前有兩種疫苗可選：減毒活性疫苗（伏帶疹）與重組型疫苗（欣剋疹），效果與適用族群不同。而全台共13縣市提供公費補助，資格條件、準備文件、補助金額一次看懂。 (原文刊載於2025/9/3，更新時間為2026/10/14)幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 11
獨家／周杰倫昔「僵直性脊椎炎」免役 現可打澳網？專業醫3字回答
「華語流行天王」周杰倫熱愛網球運動，日前證實要參加2026澳洲網球公開賽，引發外界關注並讓人好奇，他長年深受「僵直性脊椎炎」所苦，如今竟能打澳網！對此，過敏免疫風濕科醫師方耀凡表示，「不意外！」隨著醫學進步，僵直性脊椎炎已可用藥物有效控制，「只要按時服藥，生活可與正常人無異。」三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 29
精瘦、無慢性病！27歲務農男突爆腦中風「橫跨128公里搶救」
花蓮慈濟醫院2025年11月中收治一名年僅27歲的腦中風病人王先生，平日身材精瘦且務農，無慢性病史，卻因突發腦血管阻塞昏倒路邊。在跨院接力搶救下，術後15天即康復出院。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
30歲女吃完大餐「2天內病逝」！醫揭致命死因
生活中心／李明融報導日常生活的一個小動作往往可能會成為致命的原因，日前一名30歲女子和友人享用高檔自助餐，不料返家後就寢，半夜突然感覺到腹痛被送進急診室，經確診為急性胰臟炎，經搶救2天後仍不治身亡，死後抽血結果發現女子的三酸甘油酯竟飆破4000mg/dL，醫師點出致命原因竟是因為女子生前自行停藥所致。民視 ・ 1 天前 ・ 5
馬年12生肖健康運排行榜！屬龍留意刀傷車關，「這生肖」恐小病纏身
一轉眼就要結束2025了！願大家在今年都能活出期待中的生活，並展望即將到來的2026！命理專家湯鎮瑋老師為《女人我最大》獨家完整剖析2026馬年12生肖全運勢，將你想知道的所有生肖精準預測一次告訴你，女人我最大 ・ 2 天前 ・ 發表留言
60萬人研究認證！常吃「1平民食物」抗老、延壽 死亡風險降6%
近年越來越多大型研究顯示，看似平凡的食材，可能默默影響健康、壽命。營養師老辜提到，一項60萬人的研究數據發現，經常食用菇類的人，全因死亡風險約降低6%，因為菇類含有β-葡聚醣等健康物質，有助於防止細胞老化，降低慢性發炎風險等。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
早餐「吃油一點」反而會瘦！醫激推「3食物」：燃脂神助攻
不少人為了減肥，早餐刻意少吃，甚至不吃，不過家醫科醫師許書華指出，其實減肥不必餓肚子，早餐「吃對油脂」反而有助於燃脂，建議選擇酪梨、無糖希臘優格、無調味堅果等「穩糖型早餐」，不只能夠穩定血糖，還可以讓代謝更順暢。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發表留言
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
30歲OL不運動「早餐菜單換這4樣」3個月瘦5kg！醫師也驚訝：脂肪肝消失了
在台灣，脂肪肝相當常見，平均每10人就有3人有相關問題。肝膽腸胃科醫師錢政弘分享一名30多歲上班族女性的案例，對方原本有輕度脂肪肝，在完全沒有增加運動量的情況下，僅透過調整早餐內容，3個月後回診照超音波，脂肪肝竟已消失，體重也從76公斤降到71公斤。姊妹淘 ・ 5 天前 ・ 6
沒胃痛竟大出血！冬天是「吐血高峰期」 醫：快戒掉「5類食物」
冬天一來，「吐血、黑便」的病人會增加。胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，冬天確實是消化道出血的高峰期，尤其以上消化道出血最為常見，且不少患者幾乎沒有胃痛，而是出現無痛性出血。除了低溫導致血管收縮、使胃黏膜變得脆弱外，壓力大、熬夜與作息紊亂，也是誘發出血的重要原因之一。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
台中 11歲女童離奇昏迷亡 檢今解剖
台中市1名11歲女童日前隨家人赴大陸旅遊，返台後因感冒症狀未癒，10日乘車途中突然大叫一聲後昏迷，經送醫緊急搶救並裝設葉克膜，搶救3天後家屬忍痛拔管，12日病逝。由於女童死因離奇，家屬盼能釐清真相，台中地檢署檢察官已排定15日會同法醫解剖以確定女童死因。中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 1
1種菜幫肝排毒、1種魚防中風！哈佛醫學院公開「10種超級食物清單」
現代人生活忙碌、三餐外食已成常態，但吃進肚子的東西，往往決定了我們未來的健康。哈佛醫學院推薦「10大超級食物」，其實很多都能在台灣的餐桌上輕鬆找到，從鮭魚、番茄到花椰菜，不只美味，還能幫助預防三高與心健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1
沒戴套惹禍！台中男確診M痘「成今年首例」 多名接觸者急匡列
（生活中心／台中報導）台中市出現今（115）年首例本土 M 痘（mpox，俗稱猴痘）病例。個案為 30 多歲本 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 1
治落枕竟連多年心悸都消失？中醫曝：其實是「這個地方」歪了
你是否曾經感覺心悸、胸悶、容易疲倦，卻檢查不出明確原因？中醫師黃獻銘指出，這些症狀不見得是器官本身出問題。一名患者在治療頸部不適後，意外發現困擾已久的心悸也不再發作，原來問題根源不在心臟，而是身體的筋健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發表留言
吃了4種口服藥都無效！76歲糖友靠「瘦瘦針」穩定血糖
奇美醫療財團法人奇美醫院內分泌新陳代謝科主治醫師彭瓊慧透過腸泌素結合連續性血糖監測器（CGM），打造「快速、精準、可調整」的控糖模式，原本需要數月才能穩定的血糖，現在最快在兩週內就能精準達標。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
研究證實「早餐吃油一點」助減肥 醫：酪梨、無糖優格、堅果最妥當
根據《國際肥胖期刊》研究顯示，減肥不需要餓肚子，早餐攝取較高脂肪反而能讓燃脂效果更好。家醫科醫師許書華推薦民眾早餐可選擇酪梨、無糖希臘優格、無調味堅果的「穩糖」搭配。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
一到下午3點就想吃甜食？專家揭原因：不是意志力薄弱 3建議曝光
劉博仁說明，第1個常見原因是「反應性低血糖」。現代人午餐多以精緻澱粉為主，如白飯、麵食或便當，進食後血糖快速上升，胰臟大量分泌胰島素調節，卻可能導致餐後2到3小時血糖急速下降，正好落在下午3、4點。當大腦察覺能量不足時，便會強烈渴求能迅速吸收的糖分，使人產生「...CTWANT ・ 23 小時前 ・ 發表留言