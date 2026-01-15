「1族群」感染新冠病毒 死亡風險增1.5倍

▲飲酒過量會提升感染新冠病毒(COVID-19)的易感性，癮族群感染COVID-19的機率是一般人1.2倍，死於感染的機率則為1.5倍。（圖／shutterstock）

[NOWnews今日新聞] 全球約有24億人有飲酒行為，其中約12.7%患有酒精使用疾患。酒精使用疾患會削弱免疫系統，進而增加感染風險。此外，酒精使用疾患可能誘發血管張力素轉換酶(angiotensin-converting enzyme)過度表現，提升感染新冠病毒(COVID-19)的易感性。然而，目前關於酒精使用疾患與COVID-19感染風險之間的關聯性，仍缺乏充分的研究證據。

為深入探討酒精使用疾患對COVID-19感染風險的影響，臺北市立聯合醫院研究團隊結合疾病管制署COVID-19法定傳染病通報資料以及全國健保資料庫，進行一項大數據研究。研究成果已刊登於國際期刊(Addiction; http://doi.org/10.1111/add.70309)。

廣告 廣告

本研究第一作者顏永豐醫師指出，酒精使用疾患者之COVID-19感染風險為非酒精使用疾患者的1.2倍。進一步依年齡、性別及COVID-19疫苗接種狀況進行分層分析後，結果顯示酒精使用疾患於多個次分層族群中皆與COVID-19感染風險增加相關，包括年齡大於50歲及女性族群。更者，即便已施打疫苗的酒精使用疾患者，仍比一般族群且打疫苗者容易感染COVID-19，顯示疫苗效力可能受到酒精使用疾患的影響而減低。研究亦發現，在COVID-19感染者中，酒精使用疾患會使住院風險增加1.3倍，死亡風險增加1.5倍。

通訊作者郭千哲醫師表示，酒精使用疾患與多項公共衛生重大疾病（如：糖尿病、癌症及心血管疾病）之不良預後密切相關。本研究進一步證實，酒精使用疾患與COVID-19感染風險之間存在顯著關聯，顯示酒精使用疾患患者具有較高的感染風險。鑑於酒精使用疾患在一般族群中的盛行率高，研究結果指出，酒精使用疾患患者應被納入COVID-19防治之優先族群，並可作為未來傳染病防治策略與公共衛生決策的重要依據。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！



更多 NOWnews 今日新聞 報導

傷肝又傷腦！認知功能受損 5旬男喝酒助眠確診「酒精性失智症」

社經弱勢與幼童近視恐「提高肥胖機率」！北市聯醫研究揭原因

全台首創！北市聯醫引入冷凍庫存管理系統 打造智能化母乳庫