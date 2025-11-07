1日2船難！ 台灣東北角驚險航線 船長嘆：出海像搏命

基隆市 / 綜合報導

有台灣百慕達之稱的台灣東北角海域，因為礁岩密布，暗潮洶湧，導致船難事故頻傳，在昨(6)日就發生兩起船難，也讓漁民們全都嚇壞了，根據了解，其實東北角海域發生船難已不是第一次，2011年巴拿馬籍砂石船瑞興輪，就因為擱淺斷裂，造成10人死亡，隔年海翔8號，在基隆外海沉船造成6人死亡，對此在地的船長也表示，東北角海域四周都藏危機，出海若是沒注意恐是搏命。

波濤洶湧的浪花，不停拍打著沉沒漁船，船身斷裂在海面上載浮載沉，這是2011年的瑞興輪船難，台灣東北角海域船難事故頻傳，也被喻為台灣百慕達，船長說：「對啊前兩天，昨天(6)那邊富貴港富貴角，那個本來浪就會很大了，那邊有黑潮在啊。」

台灣富貴角外海，位在北緯25度到25度18分之間，和百慕達三角一模一樣，也讓這片海域增添不少神秘色彩，2011年巴拿馬籍砂石船瑞興輪，在大武崙海域擱淺斷裂，造成10人死亡，隔年海翔8號在基隆外海沉船造成6人死亡，而2016年德翔台北號貨輪，在石門洞外海500公尺處發生擱淺，所幸船員全數獲救，基隆漁會理事長簡建輝說：「太靠近岸邊太靠近路邊，就會容易擱淺啊，因為那邊有很多暗礁，比較容易發生事情，船難大部分都是在富貴角外海這邊，因為那邊潮流很大。」

從八斗子漁港出發，富貴角北方海域的航道，暗礁多容易觸礁，又有方向不同的三角浪交錯拍打漁船，船隻容易有劇烈晃動，在加上潮流較淺，也導致海浪海湧更高，基隆漁會理事長簡建輝說：「(三角浪)那個方向就比較不一定啊，它會打來打去啊，船隻就比較危險一點。」東北角海域，11月6日一天之內接連發生兩起船難，當地船長也直言，四周圍全部都是風險航線區，出海若沒注意恐怕就是搏命。

