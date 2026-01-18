1日2起雪崩「奪5命」 奧地利滑雪勝地陷恐慌

奧地利蓬高地區發生雪崩。翻攝維基百科



太恐怖！本該開心滑雪卻遭遇雪崩，5名遊客慘遭活埋身亡。奧地利薩爾斯堡（Salzburg）附近的蓬高地區（Pongau），17日接連發生2起致命雪崩事故，奪走5條人命。一名女子與丈夫一同滑雪時遭雪崩活埋身亡，沒想到短短90分鐘後，又有4人因另一起雪崩遇難。一天兩起奪命雪崩，也讓遊客陷入恐慌情緒。

《每日郵報》報導，薩爾斯堡（Salzburg）附近的蓬高地區（Pongau），因為鄰近阿爾卑斯山，是著名的滑雪勝地，17日發生兩起雪崩事件，救援單位緊急派遣4架直升機、山區救援隊、紅十字會搜救犬團隊及危機處理小組趕赴現場。

蓬高山區救援隊負責人克雷姆瑟（Gerhard Kremser）表示，「這場悲劇突顯當前雪崩情況有多嚴重」，他也強調官方已多次就雪崩風險發出「明確且反覆的警告」。

另外，5天前在巴德加施泰因度假村（Bad Gastein），一名13歲捷克少年，滑雪時因偏離路線遭遇雪崩喪命。

另外，同樣是阿爾卑斯山區，法國境內上周也有6人死於多起雪崩，法國氣象單位周末發出雪崩高風險警報，薩瓦省光是一天上午就記錄到至少6起雪崩事故，專家呼籲冬季運動愛好者在林線以上區域務必格外謹慎。

