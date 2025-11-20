1星負評「錯字連篇」！女星王俐人打包雞蛋不成公審火鍋店 網友狠酸：很難理解嗎？

知名女星王俐人發布了一則針對某家位於延吉街附近的養生火鍋店的一星評論，引發軒然大波。（翻攝自王俐人IG）

知名女星王俐人昨（19日）發布了一則針對某家位於延吉街附近的養生火鍋店的一星評論，引發軒然大波。她詳細敘述了自己因為欲將自助吧多拿的一顆雞蛋帶走，與店家員工和主管發生激烈衝突的經過。然而，這篇充滿個人情緒的負評，非但未能成功達到「公審」店家目的，反而因其行為被質疑是奧客、評論內容充斥大量錯字，在網路上引發熱議，多數網友幾乎一面倒地批評王俐人的行為。

這場爭執的核心是一顆雞蛋的去留。王俐人在評論中表示，自己是該店會員，當天點餐後多拿了1顆自助吧的蛋，但因吃不下，便向店員索取袋子，準備連同其他吃不完的蔬菜一起打包帶走。隨後，1名兼職員工要求她將蛋取出歸還。王俐人質疑，如果蛋品不能帶走，為何不在她索取袋子時即時告知？她進一步提出，已碰過的食物不應再放回公用區，但店員表示蛋會留給員工吃。

知名女星王俐人發布了一則針對某家位於延吉街附近的養生火鍋店的一星評論，引發軒然大波。（翻攝自店家評論）

爭議隨後升級，王俐人指控，主管出面時態度強硬，帶有諷刺意味地說：「所以通常妳來時，那個今天不在的女服務員讓你都把蛋拿回家啊！」「你要拿回家，我今天給妳拿啊！就到此為止吧！」這番話讓王俐人感到極度不受尊重，認為主管「故意要耍惡勢力給客人丟臉」，因此憤而留下負評。

然而，負評曝光後，關注點迅速從主管態度轉向王俐人的行為。有網友指出，餐廳菜單有明文規定自助吧的食材不可外帶或打包，這是基本常識。大家紛紛質疑「誰會把自助吧東西帶回家？」「不該拿的東西就是不該拿，有很難理解嗎？」，直指顧客要求打包未使用的自助吧食材行為本身已違反規定，不能因為過去曾有員工通融就認定是可以的。部分網友甚至提及，過去曾目睹王俐人在其他場合消費有爭議性行為。

除此之外，這篇充滿情緒的評論也因出現大量錯字，意外地成為網友嘲諷焦點。許多留言質疑其識字率，並諷刺她「連拼音都錯，有夠沒唸書」「情緒上來字都打不對了」。儘管有人認同主管的說話方式確實不夠圓融，但多數人仍認為事件的根本在於顧客欲打包吃到飽食材的行為，並建議店家應將此Google評價與菜單公告在門口，以正視聽。

王俐人限動用字顛三倒四、語焉不詳，不知道是發生什麼事。（翻攝自王俐人IG）

