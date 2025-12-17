1晚6人腦中風送急診！男吃完薑母鴨「不到2天病逝」 ICU護理師急示警

記者蔣季容／台北報導

40多歲男子吃完薑母鴨後覺得後頸痛，最終在浴室倒下，送醫搶救2天不幸病逝。（示意圖／翻攝自Pixabay）

一個晚上接了6個腦中風患者！ICU護理師林婷表示，腦中風越來越年輕化，不注意真的會導致殘疾甚至危及生命。一名40多歲男子吃完薑母鴨後覺得後頸痛，最終在浴室倒下，送醫搶救2天不幸病逝。她提醒，有高血壓、糖尿病、心臟病史的人冬天務必多加注意。

林婷在臉書粉專「林婷一下吧 icu護理師」指出，腦中風在台灣「致殘致死率」排行榜是榜上有名的，而腦中風越來越年輕化，有人及時到醫院，可以避免嚴重狀況出現，但若是不注意就可能導致殘疾，甚至危害到生命。

廣告 廣告

林婷提到，某天她在加護病房連續從急診收到6個腦中風患者，一名70多歲老人家吃晚餐時，突然覺得嘴巴的東西都塞在右邊腮幫子，吞不下去，用手挖出來後右邊臉部麻痺，並開始流口水。兒子見狀立刻播打119，不到1個小時就送到急診，院方即時幫患者做電腦斷層，最後成功治癒。

另一名40多歲男子就沒這麼幸運，林婷說，患者晚上吃完薑母鴨，走回家途中覺得後頸痛，便用手捏捏敲敲，回到家幾小時後覺得視力模糊，向太太借眼藥水，點完後覺得全身無力，本想著洗澡會好一點，沒想到最後卻在浴室暈倒，開始抽筋、臉歪嘴斜、口吐白沫。太太立刻叫了救護車，到院後做電腦斷層發現大片腦出血壓迫腦幹造成瞳孔放大，不到2天就病逝。

林婷提醒，若出現以下5種症狀，務必儘速就醫：

1、肢體無力：一側手或腿出現短暫性無力。

2、臉部感覺異常：半邊臉部突然出現麻木感，無法正常皺眉或閉眼，出現流口水或嘴角歪斜。

3、語言障礙：突然講話不清楚，或聽不懂別人說話。

4、頭暈頭痛：突然劇烈頭痛、頭暈目眩，可能伴隨噁心、嘔吐。

5、視力障礙：突然眼前發黑、一陣模糊，幾秒鐘又恢復正常。

事實上，營養師趙強日前也表示，近一個月他在心臟內科加護病房，遇到好幾位心梗患者，其共同點是發病前都吃了麻油雞、羊肉爐等加酒料理。他強調，即使經過烹調，仍殘留75%的酒精量，恐增加心血管疾病的風險，尤其是心臟病、高血壓、高血脂的患者，別吃這類食物較好。

更多三立新聞網報導

「基隆-石垣島」渡輪票價出爐！最低2800元 12月底首航

血管阻塞前「臉上出現2警訊」 醫：壞膽固醇飆升

Joeman進化史「比iPhone還狂」！幕後推手是他 醫美3年驚人花費曝

2波冷空氣接力報到！「這2天」雨彈炸全台 下週再迎大降溫

