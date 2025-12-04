1晚8千！越南前空姐創賣淫集團套利 驚人「接客暗號系統」曝光

越南前空姐創賣淫集團套利。（翻攝微博）

越南胡志明市破獲以卡拉OK餐廳「掛羊頭賣狗」的賣淫集團，創立者是1名前空姐與其男友，她們透過暗號系統將旗下女性「分類」是否願意接客，套利24億越南盾遭起訴。

根據《西安晚報》報導，這個賣淫集團由越南前空姐丁氏清宣與其中國籍男友張磊所創立，她們2022年接手某卡拉OK餐廳後，以此當掩護，2023年起招來約200名女性服務中國、大馬籍顧客。

願意接客？ 暗號系統大小寫洩端倪

報導揭露她們如何透過「暗號系統」掩人耳目，在賣淫女名冊中，會用「大小寫」作為區分，大寫是提供性服務者，小寫則為一般日常服務；而此名冊會在群組中每天傳閱，讓管理層好派單，並依顧客需求分配出去完成性交易。

廣告 廣告

據報，一次性服務400萬越南盾（新台幣約4,700元）、過夜則要加倍，約700萬越南盾（新台幣約8,300元）。

2023年10月中她們的餐廳及相關酒店遭警方突襲搜索，5名女子正性交易中，被抓的正著，還查獲大筆現金，經查丁、張2人藉此獲利24億越南盾（新台幣約285萬元），與其餘5人遭起訴。

更多鏡週刊報導

有片／白鳥突衝來！美女記者臉遭重擊濺血「痛到飆粗口」 驚險瞬間曝

猜輸就脫一件...少女脫到全裸遭2少年性侵 家長嫌賠償金太貴：頂多1萬

有片／葉珂帶貨「傳嬰兒宏亮哭聲」 露慈母笑！暫離直播：我去看一眼