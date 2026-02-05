1月上市上櫃永續榜TOP 10揭露2026年企業行動方向 台積電、全家、威剛為何再進榜？

2026年開年永續趨勢

回顧2026年初的企業永續討論，從台積電、中華電信到全家、威剛，多家企業連續出現在榜單前段，也讓永續表現逐漸被視為企業體質的一部分，而非單次宣示。有些企業因近期事件被大量點名，也有些則延續過往累積的制度與行動，在特定時間點再次被拉回輿論視野。榜單也顯示，聲量高低，和好評表現之間，未必總是同步，企業「被討論」與「被肯定」的原因，往往來自不同脈絡。

《網路溫度計DailyView》以2026年1月30日台灣期貨交易所公布的市值前50大上市上櫃公司、且落實永續行為的公司為依據，透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，分析2026年1月1日至1月31日期間的企業永續聲量排名。聲量高低之外，哪些行動真正留下好評、被反覆提起，成為1月榜單最值得觀察的變化。

上市NO.1 台積電

翻攝FB／加入台積 共創奇蹟、陳其邁

台積電在2026年1月重返上市公司永續榜首，從上月第2名回到第一名，顯示其相關永續討論仍具高度延續性；同時也是本期榜單中，唯一一個永續相關聲量突破千筆、甚至超過兩千筆的企業，討論熱度明顯拉開差距。

1月初，台積電於官網更新資訊，宣布高雄Fab22廠的2奈米製程正式進入量產階段，確認製程依既定時程推進；隨後，高雄市長陳其邁也在臉書分享這項進展，相關消息迅速在網路上擴散，也讓高雄再次被點名為全球先進半導體製程的重要據點。隨著廠區逐步到位，全廠區營建階段已創造逾2萬個工作機會，並帶來超過7千個直接的高科技職缺，未來全區運作後，連同供應鏈與週邊服務業，預估可提供逾6萬個就業機會。

這項進展之所以引發共鳴，不只因為技術門檻，更因為台積電自宣布高雄設廠以來，歷經疫情與供應鏈重組，仍一步步推進至量產階段，被視為長期投資承諾逐漸兌現的象徵。網友留言直言「高雄人的光榮」，也有人提醒「供水供電要穩定，才能迎接更多科技公司來高雄設廠，加油」，使討論從單一企業，延伸到城市基礎建設與產業承載能力，成為台積電1月永續聲量的重要背景。

上市NO.2 台塑

翻攝FB／台塑企業 Formosa！

台塑企業在1月回到上市公司永續榜第2名，延續其在永續榜單上的穩定能見度；回顧過去表現，台塑曾於去年11月位居第4名，今年1月排名明顯前移。當月討論焦點之一，來自台塑內湖大樓再添永續里程碑，A1、A2、A5棟通過LEED綠建築認證最高等級「白金級」，在節能、省水與廢棄物管理等指標達到國際標準。相關資訊曝光後，也讓企業辦公場域如何實際落實節能設計，成為網路討論的切入點之一。

除了建築面的永續成果，台塑1月的討論也延伸到公益與社會參與。真善美社會福利基金會在社群平台分享「憨兒出遊趣」活動影片，記錄憨兒與志工走進台塑楊梅有機生態農場，透過餵雞、拔菜與農場導覽等體驗，拉近與自然及社會的連結。這類結合環境、陪伴與學習的公益行動，台塑1月的永續討論，不只停留在制度與設施層面，而是多了一層貼近人與生活的視角。

上市NO.3 中華電信

翻攝FB／中華電信客服Q博士

中華電信在1月的上市永續榜中，好評影響力排名第3名，與聲量名次一致，同時也是永續聲量前段班企業中，好評影響力表現最高的一家，中華電信的討論結構呈現出肯定聲量明顯集中的特徵，使其在「被討論」與「被認同」之間，維持相對穩定的平衡。

1月中旬，中華電信在臉書分享再度獲得SPEEDTEST® 國際測速機構肯定、連續8年拿下行動網速冠軍的消息，貼文同時呈現第一線人員維護網路的工作畫面，引來不少網友留言「中華就是穩又快」、「謝謝中華優質服務」、「感謝辛苦的你們，帶給我們生活的便利」，使討論焦點集中在網路穩定度與日常體驗，而非價格或政策爭議。

此外，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察發現，聲量最高點落在1月20日，當天累積63筆聲量，是中華電信1月最集中的討論時段。當日中華電信與金屬工業研究發展中心宣布簽署合作備忘錄，攜手推動智慧製造、智慧醫療與無人載具等AI應用，結合5G、雲端與資通訊整合技術，協助產業導入可落地的智慧化解決方案。

上市NO.4 遠傳

翻攝FB／新竹市政府

遠傳在2026年1月再度進入上市公司永續榜前五名，除了整體聲量表現穩定外，好評影響力排名亦來到第4名，與同樣位居好評前段的中華電信形成對照。從榜單分布來看，1月好評影響力前段名次中，電信業者占有一定比例，相關討論多集中在服務穩定度、實際應用場景與日常體驗，而非單一政策或價格議題。

1月中旬，遠傳總經理井琪接受節目專訪，分享遠傳近年在5G、雲端與資安技術基礎上，逐步推動5G智慧醫療的實際進程，也讓相關應用再次被整理與討論。在智慧醫療布局上，遠傳持續將5G遠距診療與雲端系統導入實際場域，讓醫療服務不再受距離限制。透過行動裝置與平台整合，血壓、心率等生理數據可即時記錄並回傳，協助醫師更精準掌握病況；同時，5G緊急救護系統也讓救護人員能在第一時間與醫師即時連線，提升急救處置效率，相關技術已應用於偏鄉與緊急醫療情境。

此外，1月27日新竹市政府啟用第二波公有充電樁時，市長高虹安於社群平台公開感謝遠傳等合作單位，遠傳因此被連結至城市電動化與公共充電設施建置議題。同月，遠傳也公布新創加速器第四期入選團隊名單，涵蓋智慧醫療、智慧城市與數位轉型領域，進一步增加其在1月永續相關新聞與公告中的出現頻率。

上市NO.5 日月光投控

翻攝FB／桃園環保局 護守桃花源

日月光投控延續上月排名，2026年1月再度位居上市公司永續榜前五名，相關討論聲量維持穩定，內容主要圍繞地方公共服務與青年培力兩個面向。1月13日，桃園市政府環保局於臉書分享「桃園首例民間捐贈垃圾車上線」消息，指出由日月光中壢廠、財團法人日月光環保永續基金會，以及桃園市海雁國際同濟會，共同捐贈2部全新垃圾清運車輛，將優先投入垃圾量較大、巷道型社區使用。貼文曝光後，引發網友留言回應，「清潔人員辛苦了，感謝日月光企業的愛心」，也有網友提到「感謝日月光公司，太棒了，這幾年半導體公司賺很多錢，希望還有其他公司跟進」，討論焦點集中在企業資源如何實際支援地方基礎服務。

另一波討論則來自青年與新創相關活動。1月下旬，高雄市政府青年局攜手日月光投控及日月光環保永續基金會，在亞灣新創園舉辦「2026永續高雄：青年創業挑戰賽」首場說明會，正式啟動徵件。現場聚焦「淨零永續」與「數位科技應用」兩大方向，並公布總獎金223萬元，吸引不少新創團隊到場了解賽制與資源安排。主辦單位也說明，競賽徵件時間自即日起至4月8日23時59分止，後續將安排輔導與交流機制，讓參賽團隊有機會進一步對接產業與實際應用場域，相關報名與競賽資訊已同步公布於官方網站。

上櫃NO.1 全家

翻攝FB／財團法人天主教華光社會福利基金會

全家在1月再次拿下上櫃公司永續榜首，延續過去多次居冠的走勢。不論在討論度或好評影響力上，皆維持亮眼表現，相關永續行動已高度融入日常消費與生活場景，成為網路討論中辨識度極高的案例。

1月16日，全家與財團法人天主教華光社會福利基金會合作的「關西華光店」正式開幕，成為全台首家由便利商店與社福機構共同營運的特殊門市。該門市位於新竹縣關西鎮羅馬公路沿線，提供一般便利商店服務，同時作為心智障礙者的職場訓練場域，讓院生在實際工作環境中學習技能、與社區互動。相關消息曝光後，引發社群討論，有網友留言表示「美好的善行，要共相盛舉，有空時要去光顧」，也讓討論焦點回到企業如何透過日常通路，持續創造社會共融的實際接點。

上櫃NO.2 元太

翻攝FB／彩碗 colorbowlpoke

元太1月在上櫃公司永續榜中的討論熱度再度升高，名次自上月第7名推進至第2名。回顧過往表現，元太並非首次進入榜單前段，去年11月即曾登上永續榜第3名，當時因宣布與Cream Guitars合作，推出全球首款採用電子紙可變色技術的電吉他，引發市場對電子紙跨入消費產品應用的關注。不同時間點、不同應用場景，使元太的永續相關討論呈現出持續但多元的樣貌。

進入2026年1月，元太的討論重心轉向公共場域應用。元太攜手21家電子紙生態圈夥伴，捐贈1,040台電子書閱讀器及電子書內容，相關行動成為1月永續討論的聲量來源之一。除此之外，元太1月20日宣布與台北市立美術館合作，在館內導入E Ink Spectra™ 6全彩電子紙看板，實際應用於導覽資訊、展覽公告與動線指引等日常場景。相關消息曝光後，討論不再集中於單一產品，而是延伸到藝文場館如何調整資訊呈現方式、減少紙本更換與能源使用，也讓電子紙在永續議題中的角色，從「新奇應用」轉為「是否能被長期使用」的實際討論。

上櫃NO.3 威剛科技

威剛科技在2026年1月再度進入上櫃公司永續榜前五名，相關討論中正向回饋比例維持高檔，屬於「被提及時多半伴隨肯定」的企業之一。1月的永續聲量來源，除了貼近日常生活的合作行動外，也出現較具長期制度性的布局，使討論層次不侷限於單一活動。

在生活場景方面，台灣玩具圖書館於社群平台分享結合動物園場域的永續闖關活動，透過二手玩具設計親子任務，推廣5R行動，貼文中點名威剛科技等合作夥伴，獲得不少按讚與分享；台北建國花市亦發文感謝威剛集團提供大量二手袋，鼓勵民眾重複使用、減少一次性塑膠袋消耗，引發網友回應。同時，威剛也於1月宣布與國立清華大學展開深度產學合作，於校內成立「威剛永續與氣候變遷研究中心」，聚焦能源轉型、減碳策略與永續人才培育等議題。

上櫃NO.4 萬潤

翻攝FB／萬潤科技AllRing

適逢成立30週年，萬潤科技在1月以第三屆「萬潤盃3×3公益籃球賽」作為企業公益的實踐節點，讓永續討論不只停留在資源挹注，而是轉化為能被實際參與的行動場景。賽事於高雄青少年籃球場舉行，透過開放報名、分組競賽與公益連結，吸引不同年齡層參與，讓運動成為串連社群、凝聚支持的媒介，也使企業角色從單向支持者，轉為活動運作的一部分。

相較一次性捐助，萬潤透過持續舉辦的運動賽事，讓公益行動具備重複發生與擴散的可能性，相關討論也因此聚焦在「如何讓公益變成日常」而非單一成果呈現。回顧榜單表現，萬潤過去曾於2025年11月進入永續榜前段，本月再度回到前五名，顯示其永續相關行動在不同時間點，仍能被重新帶回輿論視野。

上櫃NO.5 宜鼎

宜鼎長期深耕工業用嵌入式儲存裝置與工業級記憶體模組，主要服務企業級、工業、航太、醫療與國防等應用市場。1月期間，宜鼎的永續相關討論並未出現明確的單一行動事件，而是隨著企業相關消息被提及，逐步累積聲量，使其再次被納入上櫃公司永續榜的觀察範圍。

回顧榜單表現，宜鼎曾於2025年6月拿下上櫃公司永續榜第5名，在一段時間未進入前五名後再度回榜，這次宜鼎聲量的主要來源，來自「2025台灣最佳國際品牌價值」榜單公布，宜鼎獲選為潛力之星之一，相關消息曝光後，引發部分討論延伸至台灣工業品牌的長期經營與國際布局。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2026年1月1日至2026年1月31日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

好評影響力：綜合「網路聲量」與「好感度」數據，透過加權標準化計算，生成0～5分之間的分數。此分數同時反映兩者的複合影響力，分數越高代表好評影響力越高。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

