1月中寒流才報到 專家：冬天將慢慢消失
今天「首波寒流」終於報到，時至1月才有點冬天的感覺，否則去(2025)年即便到了12月仍出現豔陽，許多人仍穿著短褲短袖，令人不禁好奇「今年冬天是不是特別熱」？專家指出今年冬天確實比較不冷，長期觀察也發現台灣持續升溫、寒流數量減少，未來冬天甚至將慢慢消失。
12月還穿短袖 今年冬天怎麼了？
你有沒有感覺今年冬天似乎特別晚來？去(2025)年12月明明已充斥濃厚的過節氛圍，台灣街道上卻滿是穿著「短袖」的人們。不過根據中央氣象署2015年至2025年共10年間台北與高雄兩測站每月的數據變化，「平均氣溫」與「最高溫」卻沒有逐年上升的現象，以12月為例，2025年台北測站的最高溫度為攝氏26.9度，但2024及2023年也分別達28.2及30.2度。
中研院環境變遷研究中心執行長許晃雄解釋，全球暖化不代表每一年必然都會比前一年來得熱，因為每年受到如聖嬰等其他自然現象影響，仍會出現上下浮動的變異，不過「長期趨勢」下台灣氣候確實是越來越高溫。
事實上比較兩個10年間台灣溫度變化就可發現，近10年(2015-2025)台北測站每月的平均溫度幾乎都比前10年(2005-2015)來得高，其中12月的氣溫增加最多、幅度將近攝氏1度。不要認為增加的幅度「沒有很顯著」，台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯指出，台灣過去110年增溫幅度「比全球平均更高」，中央氣象署海象氣候組氣候預報科科長羅資婷也說，在氣候平均值的背後可能隱藏著劇烈變化，像是近年出現越來越多極端高溫與降水事件，凸顯台灣的天氣型態已經轉變。
台北測站近10年(2015-2025)每月平均溫度幾乎都比前10年(2005-2015)來得高。(饒辰書 繪製)
以這次秋冬季為例，根據氣象署統計，去年9至11月台灣氣溫明顯偏暖，10月有11個平地測站創下1951年以來同期最高溫，其中台北測站9月測到單日最高溫超過35度的天數更高達19天，是該測站史上最高；此外，這次首波「冷氣團」也直到12月中才抵達，「寒流」甚至一直到今年1月9日才首度現身。
羅資婷說：『(原音)1968年那個時候第一波寒流發生的時間是10月26號，其實是非常早的，在過往1990年以前，10月、11月都有，可是在1990年代以後就沒有那麼早，第一波寒流發生的時間大部分都是在12月以後，最晚在1991年的2月21號、已經到2月才來，甚至2018、19年是沒有寒流的，所以我們去統計冷事件就可以發現它來的時間的確是越來越晚。』
雖然冬天越來越短、冷事件逐漸減少，但是羅資婷提醒「持續好幾天的冷空氣還是會來」、民眾不能輕忽「劇烈溫差」的威脅，特別是老年人、小孩或有心血管疾病的脆弱族群。許晃雄補充，在相對暖的冬天，即便是沒那麼強的寒流，仍會對生活或者身體狀況產生很大衝擊。
許晃雄也觀察到這次冬天確實特別暖，他說：『(原音)今年其實北極地區是非常溫暖的，像今年那個北極的海冰呢，冬天到目前為止幾乎是有史以來最少，本來秋冬季的時候海冰會結回去，可是今年都結不太回去啊，普遍海冰都減少很多。原因不是很清楚，那看起來是有比較多暖空氣不曉得為什麼被送進北極地區，所以冰就結不起來，那冰少的話呢它就更暖，更暖的結果呢它就更不會結冰。』
台灣氣候變遷的具體證據
許晃雄直言氣候變遷以「溫度上升」讓人最有感，像是假設台灣夏季1960到1990年約為90天，現在已增長到120天，未來恐增長到150天、甚至超過半年到210天；而冬季不只縮短到只剩70天，更可能延到1月才來、2月中之前就結束，甚至預計在2050至2060年間台灣的冬天就會消失。
許晃雄指出，過去10年來台灣熱浪不論是頻率、規模、影響面積都越來越大，而且除了都市之外，「淺山區」也是受熱浪衝擊的重點地區，尤其「花東縱谷也變成熱浪的熱區」更是外界常忽視的現象，他呼籲應該多加注意。
溫度上升也會讓降雨型態變得更加極端，像是一方面連續不降雨日數會增加、進而導致乾旱，另一方面像是「午後雷陣雨」等短時間強降雨的發生頻率也會增加。許晃雄解釋：『(原音)因為在一個比較暖化的世界裡面，空氣裡面含有的水蒸氣量越多，越熱，水蒸氣量越多，所以一旦下雨的時候，全部下下來它的雨量就會比原來的大；但是也可能空氣裡面可以容納更多的水蒸氣，所以當你乾旱的時候它會持續蒸發，反而不太會產生降雨這樣子。所以它有一個極端性，它會越來越乾，然後越來越濕。』
另外在颱風方面，許晃雄表示這幾年颱風數量雖有回升，但從2000年以後整體颱風數量有減少趨勢，未來侵台數量可能減少40%，但強度會變得更強，導致「颱風沒來對水資源產生威脅，但它來又將造成更大的立即性災害」的極端困境。以去年花蓮堰塞湖為例，政府應持續強化災防預警系統，而民眾對災害的認知與感知也需加強。
氣候變遷衝擊 專家：恐吃掉台灣6%GDP
除了感覺比較熱之外，趙家緯強調氣候變遷也會全方面影響飲食、健康，甚至對「經濟發展」帶來前所未有的衝擊，他說：『(原音)去年度我們的GDP成長率將近7%，然後大家非常振奮，覺得是一個非常漂亮的一個數字，但是我們如果看到全球這個增溫的情勢去持續來講的話，我們可能在2050年的時候就會因為增溫，我們的GDP就會損失6%以上，就會讓我們臺灣有一年的個經濟成長發展完全的抹殺掉。亞洲電子業裡面有四成的資產其實會碰到所謂的洪災風險跟乾旱風險，那這一塊其實很多也都是落在台灣，然後我們的護國神山它接下來也會面臨到這個氣候方面的一個考驗。』
在飲食方面，趙家緯表示2023年的「蛋荒」就跟高溫導致產蛋率下降有關，而不論是「稻米」的產量或「小卷」的捕獲量也都會隨著高溫持續下滑；許晃雄也指出，像是荔枝等農作物也經常需要經過連續幾天低溫才會打破休眠、開花結果，而國外的咖啡、糖、可可豆等農產品也同樣因高溫減產，間接影響台灣的消費者。
未來全年如夏 需系統性策略「抗高溫」
另一方面，趙家緯說「台灣必須更系統性推動抗高溫工作才能確保大眾健康」，像是「冷氣」就是高溫調適的一大關鍵，他認為除了目前透過稅收減免的方式促使民眾換購高能效的設備外，政府也需更加正視低收入戶居住環境的需求與相關協助。
此外，高溫對不同地區與族群造成的衝擊也不同。許晃雄提醒，相比信義區，中永和、萬華地區往往是台北最熱的地方，因此政府在都市規劃上應盡量增加綠地、水面、遮蔽空間的設計，也要加強「抗高溫演練」並特別關注年長者、獨居者等高風險族群在應對氣候變遷考驗的需求。
羅資婷則表示，特定地區或鄉鎮因受到地形或都會區影響而容易出現極端高溫的現象，於是近年氣象署持續新增觀測站，不只能提供民眾更細緻而精準的氣象資訊，更會透過發佈高溫燈號來提供即時示警。他強調，現在高溫天氣提早開始、延後結束，而且北部與中南部面臨高溫的情況也不同，民眾必須更有警覺心。(編輯：許嘉芫)
