1月也可能有颱風？今年首個熱帶擾動現蹤「生成時間曝光」 專家揭侵台機率

氣象模式顯示，菲律賓東方海面可能於1月中旬出現今年首個熱帶擾動，後續發展仍待觀察。（翻攝自臉書/林老師氣象站）

冷空氣中冒出熱帶系統？儘管1月仍處於冷空氣頻繁影響的時期，氣象模式顯示，今年（2026）首個熱帶擾動可能於週四（15日）前後生成，且不排除進一步發展為颱風，引發外界關注。不過多位氣象專家與中央氣象署均指出，依歷史與環境條件判斷，1月颱風北上影響台灣的機率相當低，是否帶來間接天氣變化，仍有待後續觀察。

1月熱帶擾動會變颱風嗎？ 模式估成颱機率約6成

根據最新歐洲模式系集模擬結果顯示，下半週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展訊號，模擬中顯示其發展成颱風的機率約為60%。從路徑預測來看，系統可能在菲律賓一帶海域活動，出現迴轉甚至原地打轉的情況，整體路徑變化仍存在不確定性。

廣告 廣告

氣象界指出，目前各國數值模式仍持續調整，系統強度與未來走向仍需持續追蹤，尚難判定是否會對台灣造成實質影響。

冷空氣接力報到 卻同步出現熱帶系統訊號？

1月上半旬，強冷空氣一波接一波影響台灣，各地體感明顯偏冷；然而就在此同時，西北太平洋環境中也逐漸出現有利於熱帶擾動生成的訊號。有氣象專家說明，1月出現颱風或熱帶系統在氣候統計上並非罕見，只是生成數量相對稀少。

歷史上有1月颱侵台嗎？ 專家：至今沒有紀錄

氣象專家林得恩指出，根據美國NCEP（AIGFS）與歐洲EC-AIFS數值模式在今（12日）清晨的最新模擬結果，菲律賓東部外海在15日前後確實出現熱帶擾動生成的訊號，極可能成為2026年第一個熱帶擾動系統。

不過從長期氣候資料來看，過去並未出現1月颱風侵襲台灣的紀錄，即使有颱風生成，也多半位於較低緯度海域，活動範圍距離台灣較遠，對台影響有限。

對台天氣影響如何？

中央氣象署也說明，目前菲律賓東南側海面確實有低壓發展趨勢，但是否進一步增強為熱帶性低氣壓或颱風，仍需視環境條件而定。依照過往經驗，1月生成的颱風不易北上接近台灣，短期內對國內天氣沒有明顯影響，民眾暫時不需過度擔心。

更多鏡週刊報導

TPASS能撐多久？中央補助未到位 北市估「最多撐到6月」

「裝熱油竟像丟炸彈」很多人天天用卻不知道！她不鏽鋼爆炸毀容 3種危險餐具被點名

他有，但不多！監理站暖男「光頭張」爆紅...陳世凱親留言背書 釣出本尊：我真的還有髮渣唷