1月也有颱風？菲律賓東方海面熱帶擾動發展中 預估路徑、成颱機率曝

今（12）日大陸冷氣團減弱，但各地早晚仍偏冷，下半週菲律賓東方海面可能有熱帶擾動發展，是否進一步增強為颱風、後續路徑及對台影響仍待觀察。有氣象專家依歐洲模式系集模擬推估，此熱帶擾動成颱機率約60%，模擬路徑大致在菲律賓東方海面迴轉，之後可能還有打轉現象，至於對台灣是否有輕微間接影響仍言之過早。氣象署則表示，即使生成為颱風，也不易北上影響台灣，仍需再觀察。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄文章中指出，歐洲模式系集模擬顯示，下半週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、成颱機率約60%，模擬路徑大致在菲律賓東方海面迴轉，之後還有打轉的現象，與「1月颱」未曾侵台的氣候資料吻合；至於是否對台灣還有輕微的間接影響，他表示模擬仍在調整、應續觀察，言之過早，也是枉然。

廣告 廣告

至於過去1月份是否也曾出現颱風，氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」提到，1月份在西北太平洋或南海海域出現颱風並非異常，但數量相對少；過去尚未有1月侵台紀錄，後續是否再發展、以及對台灣可能的間接影響，仍可持續追蹤觀察。





責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

極寒冷！新竹晨最低溫3.9度 白天回暖、入夜又有大陸冷氣團

國產釋迦香氣滿點上市 甜蜜產季正式開跑

12月仍有颱風！「洛鞍」最快明生成 專家曝對台影響