1月交通新制！長者「繳回駕照」2年最高領3.6萬 機車考照筆試刪是非題

記者李育道／台北報導

年滿70歲以上長者自願繳回駕照，加入TPASS常客後，自繳回次日起，持敬老卡搭乘公共運輸，可依實際電子票證支出金額獲得50%回饋，每月上限1,500元，補助期間為2年，最高可領3萬6,000元。（圖／公路總局提供）

交通部公布明年1月將有5大交通新制上路，涵蓋高齡交通安全、公共運輸補助、觀光消費保障、車輛營運管理，以及汽機車考照制度改革。其中，70歲以上長者自願繳回駕照可享TPASS乘車回饋、以及機車筆試全面改為選擇題，成為最受關注的政策重點。

在高齡駕駛管理方面，交通部明年起推出TPASS乘車回饋方案。年滿70歲以上長者自願繳回駕照，並完成個資授權、加入TPASS常客後，自繳回次日起，持敬老卡搭乘公路及國道客運、市區公車、台鐵、捷運、輕軌、公共自行車、渡輪及具驗票設備的計程車等公共運輸，可依實際電子票證支出金額獲得50%回饋，每月上限1,500元，補助期間為2年，最高可領3萬6,000元，回饋金將於次月25日開放領取。

遊覽車客運業車輛將全面強制裝置「駕駛識別設備」，並須將駕駛人資訊介接至指定平台，讓主管機關可即時掌握實際駕駛身分與工時狀況，防止疲勞駕駛。（圖／資料照）

在交通安全管理上，明年起遊覽車客運業車輛將全面強制裝置「駕駛識別設備」，並須將駕駛人資訊介接至指定平台，讓主管機關可即時掌握實際駕駛身分與工時狀況，防止疲勞駕駛。交通部指出，目前全台約有1.3萬輛遊覽車，政策上路後每車最高可獲2,000元補助，若經勸導與輔導仍未依規定安裝，最高可處9,000元罰鍰，以強化團體旅遊行車安全。

國際郵輪公司須在台設立分公司或委託國內船務代理業處理載客服務，若發生消費爭議，將由航港局督責郵輪公司、觀光署督責旅行社，依權責分工處理，避免旅客求償無門。(示意圖／資料照)

觀光消費保障方面，交通部同步推動國際郵輪在台母港營運新制。自2026年起，國際郵輪公司須在台設立分公司或委託國內船務代理業處理載客服務，未來若發生消費爭議，將由航港局督責郵輪公司、觀光署督責旅行社，依權責分工處理，避免旅客求償無門，提升郵輪旅遊消費保障。

寄往各國（不含大陸地區）的「國際掛號小包」將取消收件人簽收及書面查詢服務，但仍保留郵件追蹤，以及遺失、被竊或毀損的補償機制。(示意圖／資料照)

郵政服務部分，配合萬國郵政聯盟（UPU）政策調整，明年元旦起，寄往各國（不含大陸地區）的「國際掛號小包」將取消收件人簽收及書面查詢服務，但仍保留郵件追蹤，以及遺失、被竊或毀損的補償機制。中華郵政也規劃過渡期措施，自2026年1月1日至3月31日止，交寄國際掛號小包可享每件10元郵資減免優惠。

明年1月起將先從機車筆試實施改革，全面取消是非題，改為全選擇題作答，出題數維持50題。（示意圖／資料照）

此外，為提升汽、機車考照鑑別度，交通部也同步推動考試制度改革。公路局指出，明年1月起將先從機車筆試實施改革，全面取消是非題，改為全選擇題作答，出題數維持50題。新版題庫將刪除不合時宜題目，並新增「危險感知情境題」，強化實際用路風險判斷能力。目前機車筆試題庫約有1,600題，相關修正內容仍須經專家學者會議討論，預計於今年12月底完成題庫調整後正式上路。

