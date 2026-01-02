1月優惠：寒假出遊搶先訂！日韓滑雪、台灣行程買1送1｜大掃除超前部署 「小米最新款掃拖機」現省1萬｜春節新氣象 施華洛世奇折上折 先搶先贏｜揪愛Mei推好物

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

迎接2026年，開春就有小確幸！「揪愛Mei」小編整理了各家1月優惠懶人包，無論是寒假出遊想省一筆，國內外人氣行程買1送1；或年節前大掃除想撿便宜，清潔家電這樣買就能現省破萬；還是想趁新年把內外保養、生活穿搭一起升級，多品牌都有新春優惠！趁著檔期還在、熱賣品還有貨時趕快下好離手，以免超值優惠就像2025一樣，錯過就不再有。

（圖片來源：NIKE、LUSH、Xiaomi、Klook）

新春出遊必買！Trip.com、Klook買1送1、KKday加碼送年終

2026新春想開啟一趟完美的旅行？多家優惠正熱：KKday全站下殺再加碼送年終、Klook滑雪季行程買1送1、Trip.com週五限定爆殺折扣，日本eSIM只要1元，趁現在把行程規劃起來最划算！

廣告 廣告

📶 Trip.com｜每周五限定！熱門體驗買1送1

每周五推出的「快樂星期五」超狂優惠，除了台灣各地的熱門體驗、行程買1送1，就連日韓港中等人氣旅遊地也有同等折扣好搶，千萬別錯過！

熱門體驗買1送1👉周五限定搶

（圖片來源：Trip.com）

🎉 Klook｜日韓滑雪季 熱門行程買1送1

Klook日韓滑雪季開跑！日韓精選行程領券88折、指定行程更下殺5折起，賞雪、玩雪、滑雪通通有得省！就連出國網路也幫你準備好了，eSIM最低只要10元起，一次買齊超方便！

雪國行程買1送1👉點我看更多

（圖片來源：Klook）

✈️ KKday｜新春感謝季 年終獎金大方送

即日起至1/28，站內新春優惠齊發！包括全站狂降85折起、週五點數3倍送（排除郵輪商品），還有年終獎金最高800可以領。留言寫下新年新希望，再抽來回機票，讓你2026第一站出發無負擔！

留言抽來回機票👉點我領年終

（圖片來源：KKday）

農曆年前居家換新裝！小米最新掃拖機現省1萬、Dyson全館下殺59折

農曆年轉眼將至，不只居家大掃除要準備動起來，家中也要一起煥然一新！把握小米、恆隆行、Emma床墊的1月優惠，從智慧掃除家電、高質感精品家飾，到頂級舒眠床墊，現在入手最剛好。

📺 小米｜全新掃拖機現省1萬元、智慧顯示器萬元有找

全新一代的掃拖神器「Xiaomi 掃拖機器人 5 Pro」限時特價，原價28,999，現在只要18,999，現省1萬元超大器！年前想升級家電，也別錯過A 2026 55型4K智慧顯示器，原價破萬元，現在萬元有找，再送贈送LiTV電視頻道30天。

5 Pro掃拖機👉點我省1萬 55型4K智慧顯示器👉點我買

（圖片來源：Xiaomi）

✨恆隆行｜新春點數天天抽！Apple Watch滿額贈

旗下代理Dyson、Honeywell、Oral-B、Blueair等生活品牌，人氣商品最低下殺5折起之外，即日起至1/12再加碼，領券最高折抵1500、下單最高贈1000點，還有點數天天抽、Apple Watch滿額送等多重好康別錯過。

Dyson最低59折👉點我逛起來

（圖片來源：恆隆行）

🛏️ Emma床墊｜年末聖誕季倒數！最低6折快搶

把握聖誕季最後的優惠尾巴！1/6前精選床組最低6折起，熱銷款石墨烯黑鑽床墊組合，原價$33,500，限時特價2萬出頭就能帶回家。另有100天免費試睡、免運費等貼心服務，快趁此時換好床、睡好覺。

床墊最低6折起👉點我去下單

（圖片來源：Emma床墊）

新年內外皆美！iHerb最低35折起 LUSH、The Body Shop 5折出清

新年換個全新的自己，從臉部、身體的外在保養，到日常補給的內在健康一次到位。iHerb新年優惠最低35折起，LUSH、The Body Shop 5折出清，現在正是補貨與嚐鮮的最佳時機。

💪 iHerb｜新年專屬優惠！結帳輸碼立享85折

iHerb和大家一起迎接更強健的2026年！即日起購買指定品牌、運動營養用品，結帳輸入【ACTIVE2026】，無低消門檻即享85折優惠；部分指定特惠商品更一口氣下殺35折！快來胃新的一年儲備新能量。

輸碼85折專區👉點我逛逛 35折爆殺專區👉點我逛逛

延伸閱讀》iHerb 2026最新優惠、熱銷排行榜！採購全攻略+新手教學懶人包 每月不斷更新

（圖片來源：iHerb）

✨ The Body Shop｜官網獨家出清 5折售完不補

只在官網才有的獨家5折優惠！雖然是即期良品出清，但效期仍有7-12個月以上，從護手霜、保濕乳、居家擴香，到美肌保養的面膜、眼部精華、凍膜，不只能環保愛地球，更能撿便宜、省荷包。限量出清，賣完不補，搶貨手腳可要快！

官網獨家👉這裡買5折起

（圖片來源：The Body Shop）

🛀 LUSH｜5折趁鮮快買 禮盒最高省5千

精選產品5折出清，售完為止。各種可愛的造型氣泡彈、沐浴露、禮盒等，最高現省5,500元！全品項皆清楚標示製造日期與使用期限，購買更安心，不必擔心效期問題。

過季出清5折👉點我快搶

（圖片來源：LUSH）

新年換新Look！NIKE快閃折上折、施華洛世奇越買越划算

新的一年想迎接嶄新的自己？無論是運動穿搭的活力升級，或輕奢飾品的精緻加分，NIKE、施華洛世奇不約而同推出折上折的雙重好康，讓你用更划算的價格滿足內心所有渴望。

👟 NIKE｜快閃出清折上折！滿額再免運

官網出清專區現正下殺7折起，1/4晚上23:59前購買2件以上出清商品，結帳記得輸入促銷代碼【CELEBRATE】，可再享額外8折優惠；滿額再享免運服務。

人氣鞋包服飾折上折👉點我搶好貨

（圖片來源：NIKE）

📿 施華洛世奇｜新春折上折！買越多越划算

1/31前購買精選商品，無論是項鍊、手鐲、耳環等輕奢首飾，或水晶擺設、圓珠筆等生活用品，除原有折扣最低7折起之外，輸入優惠碼【WONDER25】，任2件再另享9折優惠、任3件或以上則另享8折優惠。

7折再折👉點我逛逛