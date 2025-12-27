1月冷空氣一波接一波 專家警告：低溫持續較長時間

今天（27日）大陸冷氣團減弱，白天氣溫稍微回升，北部、東半部仍有降雨機率，下半天起逐漸轉乾；下周二（30日）水氣增多，中部以北及東北部有短暫陣雨；下周三、四（31日、1月1日）跨年、元旦東北季風增強，北台灣濕涼。氣象專家表示，1月上旬冷空氣一波波南下，可能進入一段較長時間的低溫環境，提醒民眾做好準備。

天氣風險公司分析師歐宗學今天在臉書粉專發文指出，大陸冷氣團開始減弱，今上半天水氣仍偏多，各地都有短暫雨的機會，下半天起水氣陸續減少，降雨範圍限縮至北部及東半部；氣溫逐日回升，不過早晚氣溫仍偏低，中南部則要留意日夜溫差較大。

廣告 廣告

歐宗學表示，下周一（29日）受高壓迴流偏東風環境影響，北部及東半部雲量較多，迎風面地區有局部短暫雨。下周二微弱低壓鋒面在台灣北方發展並東移，隨後東北季風增強南下；下周三跨年北部及東半部濕涼，元旦降雨機率仍高，基隆北海岸及東北角不容易看到曙光。

歐宗學說明，目前看起來東北季風會持續到下周末，天氣大致類似，北部及東半部陰雨，中南部多雲到晴；值得注意的是，預報資料顯示，1月上旬期間冷空氣將一波波南下，會有多冷、冷多久還有較大的不確定性，「只能先提醒，後續可能會進入一段較長時間的低溫環境，應預作準備。」

更多中時新聞網報導

康康《紅白歌合戰》對決許志豪

大學採計英聽系組減 缺考率上升

《大濛》票房邁向7000萬陳玉勳喊話「多開場次」