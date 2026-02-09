1月出口年增近7成史上第2大 資通翻倍連31紅創紀錄

（中央社記者呂晏慈台北9日電）財政部今天公布1月出口連27紅，金額657.7億美元創歷年單月新高，年增69.9%，為史上第2大增幅；其中，資通產品外銷年增1.3倍、連31紅為史上最長上升週期，電子零組件年成長則為59.8%。

財政部今天公布1月海關進出口貿易初步統計，1月出口金額657.7億美元、年增69.9%；進口金額468.7億美元，年增63.6%。出進口相抵後，1月出超188.9億美元。

財政部統計處長蔡美娜表示，1月出口表現「馬力十足」，一反以往季節性節奏，較去年12月增加5.3%，更以657.7億美元在傳統淡季創下單月新高，若換算為新台幣，亦為史上首度突破新台幣2兆元水準，達新台幣2兆736億元，背後主要有3大因素。

蔡美娜分析，首先，去年春節落在1月、使今年1月工作天數增加4天；再者，人工智慧（AI）、高效能運算、雲端服務等新興應用商機加速拓展，帶動零組件升級潮；正因如此，全球製造業、經貿活動表現相當穩健，為第3個因素。

排除春節因素後，蔡美娜進一步表示，今年1月1日至1月24日出口年增幅為35.9%，仍屬強勢表現。

檢視11項主要出口貨品，11個貨類全面上揚，蔡美娜說，資通與視聽產品、電子零組件出口值分別為287.1億美元、223.6億美元，均為歷年單月新高，其中，資通與視聽產品表現「如日中天」，年增1.3倍，連續31個月正成長，超越疫情期間因數位轉型及遠距商機連30紅的紀錄，為史上最長上升週期。

蔡美娜表示，電子零組件1月出口年增59.8%，反映半導體先進製程接單火熱，另因AI運算需求引爆，使得記憶體市場結構性缺貨擴大蔓延，令1月動態隨機存取記憶體（DRAM）出口值達28億美元，年增2.9倍，兩項指標均為歷年單月最高。

蔡美娜說明，資通與視聽產品、電子零組件1月出口年增率92.8%，對總出口貢獻達91%，其他貨類平均增幅為20.2%，其中有部分傳產貨類出現近4年罕見高點，如礦產品出口11.2億美元、年增40.7%。

蔡美娜提醒，儘管11個貨類出口全面上揚，仍不能說是「全面回春」。嚴格來說，復甦基礎比較穩固的應是機械及電機產品，年增率分別為29.4%、26.7%，主要是因為生產半導體設備、實驗室設備、玻璃封裝製造方面的設備，還有受到主要國家推動電網升級、AI商機外溢效應等因素影響。

蔡美娜指出，1月塑橡膠及其製品出口年增8.6%，紡織品出口年增0.7%，但若考慮工作天數增加因素，兩個貨類的出口量能依然偏弱，整個市況復甦進展相對比較緩慢。

進口方面，蔡美娜說明，1月進口468.7億美元，為歷年單月次高，年增63.6%，為近16年來最強成長幅度，除了受到低基數影響，也反映AI產業鏈的國際分工、國內出口衍生需求持續處於高檔水準。（編輯：楊凱翔）1150209