1月出口淡季不淡創新高 主計總處2/13經濟成長率預測有望上修

我國出口表現持續「馬力十足」，淡季不淡，1月出口值達657.7億美元，創歷年同月新高，主計總處13日將公布最新經濟成長預測，在AI動能持續支撐下，今年經濟成長率有望上修。

1月出口年增率高達69.9%，為近16年最大增速，也是史上第2大增幅，若以新台幣計價，1月出口金額首度突破2兆元，達2兆736億元水準。主計總處將於本週五公布最新經濟成長率預測，上一次預估全年成長率為3.54%，在出口動能強勁下，也引發外界關注經濟成長率是否具備上修空間。

中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任受訪指出，從目前數據觀察，今年上半年經濟情況「應該還不錯」，經濟成長率確實可能上修。不過，他也提醒，後續仍須觀察幾項關鍵變數。首先是台美談判結果及台灣對美大規模投資計畫，未來半導體產業投資重心逐步移往美國，恐對國內民間投資產生排擠效果，進而對經濟成長形成壓力。

其次，美國半導體關稅雖已爭取到相對優惠待遇，但並非全面豁免，實際影響仍待美方最終定案，恐牽動我國對美出口表現。他說：『(原音) 所以我剛才提到這兩個變數，如果他的影響比較輕微的話，那我們確實今年經濟成長率還可以上修，甚至就是超過「超過4%」；但是我剛提到這兩個因素，如果他負面的影響太大的話，那可能覺得情況就會比較不好一些。』

針對AI發展是否仍具不確定性，吳大任認為AI投資熱潮仍是今年支撐台灣經濟的最重要力量。雖然部分大型AI公司仍面臨營收難以支應龐大資本支出的壓力，AI投資是否出現泡沫化風險仍須留意，但短期內投資熱度尚未退燒，對今年經濟表現仍具支撐效果。

觀察各主要預測機構，中華經濟研究院近期已將今年經濟成長率預測上修至4.14%，台灣經濟研究院也上修至4.05%，顯示在出口動能延續與AI投資帶動下，台灣經濟成長仍具向上空間，但後續仍須密切關注國際經貿與產業投資變化。(編輯：宋皖媛)

