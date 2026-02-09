1月出口淡季不淡657.7億美元創新高 首破新台幣2兆

財政部今天(9日)公布最新海關進出口統計。1月出口呈現淡季不淡，創下歷年單月新高，達到657.7億美元，且首次突破新台幣2兆，年增幅達到69.9%，是16年來最大。財政部也分析，春節落點不同、人工智慧AI需求以及全球製造業和經貿活動表現穩健，都支撐台灣1月出口成長表現。

隨著人工智慧(AI)、高效能運算、雲端服務等應用商機維持旺盛，全球製造業及貿易活動也獲得支撐，1月出口657.7億美元，再刷歷年單月新高，加上去年同期適逢農曆春節長假、工作天數較少，使得年增率擴大為69.9%，連續 27個月正成長；進口則因為AI產業鏈國際分工運作與出口引申需求上升，加上資本設備購置力道強勁，規模值468.7億美元，為歷年單月第2高，同受低基期作用年增63.6%。

1月份11項主要貨類出口較去年同月全面上升，其中資通與視聽產品、電子零組件因新興科技應用需求殷切，規模值都創歷年單月新高，各年增1.3倍、59.8%，兩者合計對總出口成長貢獻達9成；機械、電機產品受惠於AI熱潮的外溢效應，各增加29.4%、26.7%，出口值分別為近3年半來次高與最高。財政部統計處長蔡美娜說：『(原音)機械出口上升主要是因為生產半導體的設備，實驗室的設備，以及玻璃的封裝製造方面的設備接單都很活絡。至於電機產品表現比較好，主要可能是因為受到主要國家推動電網的升級，以及AI商機的外溢效應，這些因素有關。』

蔡美娜也指出，整體來看，1月出口可說是「馬力十足」，比去年12月上升了5.3%，達到前所未有的水準。蔡美娜也表示，去年出口展現強大底氣，主要還是AI商機，但在AI擴散發展的同時，泡沫化的疑慮如影隨形，但根據指標性大廠台積電在法說會傳遞的最新訊息，所觀察到消費者、企業還有主權AI採用AI模型日益增加，用戶端需求確實存在，整體AI發展正向，並沒有泡沫化跡象。

財政部也進一步指出，國內半導體產業有相當的優勢競爭力，國際機構也普遍預測今年全球經濟以及貿易會呈現溫和成長，且台美關稅協商塵埃落定，也有助於消弭觀望氣氛，對於台灣出口具加分作用，預估今年出口前景依然看好，今年第一季可望延續去年第二季以來的高速成長。(編輯：宋皖媛)