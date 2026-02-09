1月出口跳增70% 金額657億美元創新高...連27紅

財政部昨（9）日公布元月出口657.7億美元，創單月新高，在AI「馬力十足」下，呈現淡季不淡，年增率高達69.9％，為史上第二大增幅，連27紅，財政部預估，首季出口增幅可望達三成以上，延續去年高速成長。

財政部統計處長蔡美娜表示，馬年還沒到，出口就「馬力十足」，元月出口657.7億美元不僅刷新歷史紀錄，也是連續第四個月突破600億美元大關，若換算成新台幣，更是首度單月突破2兆元。即便剔除春節因素，僅統計至元月24日，年增率仍高達35.9%，表現依舊強勢。

至於2月，時逢春節，工作天數較少，財政部預估2月出口值將介於496億至525億美元間，仍延續淡季不淡，可望寫歷年同月新高，年增率介於20%至27%間，連28紅在望。

蔡美娜表示，元月出口表現亮麗有三大主因。第一是春節落點不同，今年元月工作天數較去年增加四天；第二，AI、高效能運算、雲端服務等新興商機加速拓展；第三，除了科技業，AI帶動全球經貿活動，製造業蒙受其利，目前表現穩健。

元月進口468.7億美元，為歷年單月次高，年增63.6%，是近16年來最強成長幅度。其中農工原料進口規模創歷年單月新高，包括電子零組件、電腦零附件都強勢成長，反映出口衍生需求維持高檔，為出口成長奠定基礎；資本設備進口年增九成，其中的半導體設備增逾六成，亦反映相關投資仍在加碼。

展望未來，財政部預估，今年前二月出口都將「淡季不淡」，蔡美娜表示，出口展現強大底氣，最主要是AI商機，儘管AI泡沫化疑慮如影隨形，但台積電在最新法說會中樂觀預期首季營收將改寫單季新高，加上國際機構普遍預測今年全球經濟跟貿易都將呈溫和成長，近期台美關稅協商塵埃落定，都有助消弭觀望氣氛，對出口都有加分作用。

