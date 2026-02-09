1月出口首破2兆 估首季年增逾3成

財政部9日公布1月出口金額657.7億美元，在傳統淡季時不淡「馬力十足」，創下歷史最強單月出口值，年增率69.9％，寫下16年來最大增速、史上第2高成長率，也是連續27「紅」，換算成新台幣的話，首見突破2兆元，達到2兆736億元。財政部預期，今年首季年成長勢必超過3成。

財政部統計處長蔡美娜表示，今年1月出口表現強勢原因，除了受到春節在2月，工作天數較多外，還有人工智慧、高效能運算及雲端服務加速拓展，帶動零組件升級潮，製造業多受惠。

出口11項貨類全面上揚，其中資通訊與視聽產品氣勢「如日中天」，1月出口值287.1億美元，年增1.3倍，締造連31「紅」紀錄，超越疫情時的數位轉型商機，成為史上最長的上升周期。

電子零組件出口金額223.6億美元，年增59.8％，是民國99年4月來，約16年來最佳表現，主要反映半導體先進製程接單火熱、記憶體結構性的缺貨，動態隨機存取記憶體（DRAM）出口值達到28億美元、增幅2.9倍，雙創歷史新紀錄。

傳產貨類也有亮點，復甦較為穩定者有機械業和電機產品，出口規模創下3年半次高與最高。機械業受惠於半導體設備、實驗室設備、玻璃封裝需求活絡，締造佳績；電機產品則受惠主要國家推動電網升級及AI效應外溢等，表現同樣不俗。

出口市場中，由於愛爾蘭、荷蘭在全球供應鏈的角色加重，對歐洲出口迎來新契機，首度突破50億美元，達到53億美元，攀上新高峰，年增1.1倍，為有史以來最強勁的成長，主要動力來自資通訊產品與電子零組件。

美國在AI競賽中居領先地位，伺服器、顯示卡拉貨力道強勁，仍是台灣最大的出口市場，1月出口額達212.8億美元，年成長1.5倍，為史上第2強，連續4個月倍數增長，1月就貢獻了總出口成長4成7，美國撐起了台灣出口成長半邊天。

台灣的出口將延續民國114年強大的底氣，2月雖然有春節因素，但在出口氣勢恢弘下，2月規模預估在496到525億美元，年增率20到27％，1、2月年成長率預估44到48％，首季延續去年第2季以來快速成長態勢，官員分析，年增率超過3成沒有問題！