1月前當街搶300萬痛打埋伏警！北市警溯源逮風飛砂幫13人 主嫌到案稱：花光了

北市中山分局員警10月30日誘捕車手時遭攻擊，搶走300萬元現金，警方溯源逮獲風飛砂幫等13人到案。(圖／翻攝畫面)

北市政府警局中山分局長春派出所員警今年10月30日下午獲報，於民權東路三段前準備誘捕詐騙面交車手，未料卻遭歹徒持棍報與刀械攻擊，並搶走被害人事先裝在包包內的300萬元現金逃逸。警方獲報後也連夜在新竹市逮獲35歲的林姓主嫌、攻擊警方的17歲王姓少年與面交的被捕的17歲蒲姓少年，當時共同參與犯案28歲的陳姓男子在逃未被捕。而警方事後追查，確認幾人均為新竹風飛砂幫成員，成員中的24歲范姓男子策劃以虛擬貨幣為誘餌，實際進行搶劫之實，全案共計逮捕13人到案，並查扣78萬餘元現金與2台賓士車與手機、棍棒等證物。

廣告 廣告

據了解，24歲的范姓男子為新竹風飛砂幫成員，其疑似缺錢花用，找來同幫的曾姓男子等人共同策劃搶劫，最終由35歲的林姓男子、17歲王姓少年、17歲蒲姓少年與28歲的陳姓男子出面面交搶劫。等到被害人一出現，幾人便上前直接搶奪，不顧埋伏在旁的警方亮出身份，王姓少年更直接朝警方攻擊，搶走被害人裝有300萬元的現金後，隨即跳上車，由林姓男子開車閃人，而蒲姓少年則因出面面交當場遭警方逮獲。

警方連夜追查後，先是在新竹一帶查獲幾人犯案用的車輛，並逮獲開車的林姓犯嫌與王姓少年。據悉，林男在被逮獲前，早和本案主謀范姓男子與曾姓男子聯絡，聽從2人指示，將搶來的300萬元分贓乾淨，其中林男將140萬元交給同幫的郭姓男子，范姓主嫌則分得120萬元款項，其餘參與犯案人員，則分獲數萬元不等的酬勞。

據了解，范男為策劃整起案件，先是在社群平台上假意表示欲販售虛擬貨幣，實際卻根本沒有虛擬貨幣，從頭到尾都直奔搶劫而來。

警方溯源後除原先逮獲的3人，共計逮獲含范男在內等共13人到案，查扣現金新78萬1600元、2輛賓士汽車、手機及棍棒一批等贓證物。而范男等人被捕後也坦承，早將搶來的300萬元分贓，以作為車貸還款、上酒店、賭博娛樂等用處使用。全案詢後依組織犯罪防制條例、加重強盜罪、加重搶奪罪及洗錢防制法等罪嫌，移請台北地檢署偵辦。

中山分局指出，「打擊犯罪、掃蕩黑幫」之決心，絕不鬆懈，尤其幫派計畫性犯案危害社會秩序，更是治安任務之重點目標，將聚焦打擊幕後幫派指揮者，並以窮追猛打方式讓黑幫及詐騙犯罪無所遁形。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

全面取消彈性放假、補班制度！明年9連假一次看

陳為民批國恥！全台測速照相1809支「裝最多前3縣市出爐」

LINE Pay Money開通僅3步驟！ iPASS Money餘額移轉方式、銀行優惠一次看