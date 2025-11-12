1月剛通車！四川阿壩紅旗橋突傳倒塌 現場驚悚畫面曝

大陸中心／游舒婷報導

被稱為「雲中之橋」、橋樑全長758公尺的中國四川省紅旗橋於昨（11）日傳出倒塌，網傳的影片顯示，橋樑旁的山體出現崩塌現象後，連帶影響橋樑倒塌，倒塌現場掀起大量煙塵，畫面相當嚇人。

中國四川省紅旗橋倒塌。（圖／取自微博）

根據《四川日報》報導，當地時間11月10日17時25分左右，當地巡邏人員發現紅旗橋右岸山體出現變形，相關單位隨即採取臨時交通管控措施，並發布《交通管制通告》，11月11日16時許，因變形加劇、山體滑塌，導致該段路基及引橋垮塌。

相關單位表示，所幸立即發現危險進行交通管制，目前沒有傳出人員傷亡，交通運輸局相關負責人表示，11月10日巡邏時發現山體正在下沉，導致路面出現裂縫，隨即對現場進行管制。初步了解倒塌原因是因為邊坡垮塌所致，目前正在勘查實際的有影響範圍。

看到倒塌影片後，中國網友們紛紛留言「工作人員要表揚一下，工作認真細心，避免了一場災難」、「還好還好，巡邏到位」、「應該對巡邏人員進行嘉獎，避免了人員傷亡。」不過也有網友質疑，「大橋1月14日才合龍，通車都沒幾個月，前期地質勘察沒做到位？滑坡風險高的山體不是應該提前處理？」、「必須嚴查有關負責人！」

據《極目新聞》報導，四川高速公路建設開發集團今年1月14日宣布大橋順利合龍；據介紹，紅旗大橋全長758公尺，主橋採三跨一聯預應力混凝土連續鋼構設計，主跨220公尺、主墩高172公尺，被譽為「雲中之橋」，是連接馬爾康、金川及壤塘三地的重要交通樞紐。

