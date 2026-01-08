1月半導體高息ETF吸金強 買氣勝主動

【記者柯安聰台北報導】ETF配息人人愛，今年不例外，根據各投信官網資料統計，1月除息台股主被動ETF高達27檔，其中，按1/8收盤價計算，新光臺灣半導體30(00904)、群益半導體收益(00927)、國泰台灣科技龍頭(00881)及中信臺灣智慧50(00912)共4檔冒出頭，年化配息率超過兩位數水準，也吸引1月以來ETF單位數同步大幅成長。



投信法人表示，1月半導體股利多一波波，除日前CES展上，科技巨頭們宣布物理AI、代理AI世代到來，AI成長火力持續發燙外，下周台積電新年度首場法說登場，輝達執行長黃仁勳率先透露「台積電2026年迎來顯著成長年」，持續激勵1月以來半導體股及ETF股價表現搶眼，加上1月即將除息的半導體ETF包括新光00904、00927雙雙祭出高預估配息金額吸睛，建議投資人若著眼AI中長期趨勢成長動能帶勁下，現階段不妨布局1月半導體高配息ETF參與除息行情，還有機會搭上台積電法說會釋出利多行情，掌握半導體ETF息利雙收兩頭甜。









新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯表示，1月半導體晶圓代工、記憶體、IC設計三族群股價撐腰，帶動半導體股價表現搶眼，以晶圓代工來說，最大投資亮點是台積電，目前機構法人預估，2026年台積電基本面表現有望脫胎換骨、浴火重生，包括2奈米產能放量、CoWoS產能翻倍成長，主打先進封裝及晶圓製造的一站式優勢打遍天下無敵手；另外，台積電海外設廠、全球佈局進入收割期，不僅掠奪AI、車用等各類半導體訂單，同時，台積電今年可能高舉獨佔者的定價權優勢，進行一波晶圓代工「漲價」潮，連同記憶體、矽晶圓及其他半導體缺貨族群，在強勁基本面撐腰下，有望驅動全年半導體產業鏈營收、獲利維持成長榮景，中長期股價表現後勁強。



台新投信ETF投資團隊表示，當全球AI進入物理AI新時代，背後極需半導體眾多重要關鍵零組件支撐AI相關基礎設施，所帶來的結構性轉變，包括：先進製程封裝技術全面量產、高頻寬記憶體超級周期啟動及ASIC自研晶片風潮百花齊放，共同推動台灣半導體產業鏈進入黃金成長年代，建議投資人在2026年全球AI產業蓬勃發展之際，不妨持續鎖定半導體全產業ETF或IC設計ETF進行靈活布局，把握AI半導體股價高速成長的爆發潛力。（自立電子報2026/1/8）