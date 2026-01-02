1月台指期漲459點

受到聯準會（Fed）12月會議紀錄顯示官員對降息態度仍偏保守影響，市場對1月降息預期降溫，美股四大指數同步回落。道瓊工業指數下跌0.20%，那斯達克指數下跌0.24%，標普500指數下跌0.14%，費城半導體指數下跌0.13%。 科技股表現分歧，Meta因宣布併購AI新創公司Manus、擴大AI布局而上漲1.1%，輝達則因市場對AI投資評價轉趨謹慎，小跌0.36%；英特爾則因輝達完成入股而逆勢上漲1.69%；整體市場觀望Fed後續政策訊號。 亞股方面，因應新年假期，日股、韓股休市；港股則下跌0.87%，上證指數小漲，區域市場交投清淡，整體氣氛偏觀望。 台股方面，今（31）日迎來2025年封關日，在權值股領軍下強勢收紅，加權指數終場上漲256.47點，收在28,963.60點，創收盤新高，成交量5,372.13億元，盤中一度衝上29,009.81點，同步刷新歷史高點。權王台積電(2330)成為最大功臣，股價大漲30元收在1,550元，續寫新天價，也帶動電子權值股同步走強，聯發科(2454)、鴻海(2317)、台達電(2308)皆收紅。盤面焦點落在矽光子與記憶體族群，股價卻呈現不同調。整體來看，在權值股撐盤與資金輪動帶動下，台股封關日氣勢強勁，為2025年畫下亮眼句點。

Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 6