1月台股期指漲206點

「AI伺服器三雄」漲不動了？專家看緯創、廣達與鴻海：股價早已做頭了
今年AI大爆發，讓輝達股價一路飆升，成為全球最具影響力的科技巨頭，也帶動世界AI產業，萬寶投顧投資總監蔡明彰於個人Youtube頻道指出，台廠「AI伺服器三雄」緯創、廣達、鴻海過去3年來股價漲幅相當高，但現在也早已做頭（頂部反轉）。蔡明彰指出，台積電月營收經歷3年的高斜率成長，年增率通常都在40%以上，在今年第二季尚有30%，但到了11月，已降至25%，代......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 24
鴻海目標價喊到400元太樂觀？ 專家揭「最佳買點」：布局好時機
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導美系外資近日將鴻海目標價一口氣上調至400元，相較昨（24）日收盤價224元，等於預期還有近8成上漲空間，話題瞬間引爆市場。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
記憶體漲瘋了！南亞科再寫新天價炸85.89億元 「這檔」遭傳合作國際大廠噴近20萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於龍頭股台積電（2330）上漲，台股今（26）日大盤走揚，截至10點30分，暫報28525.93點，漲幅0.54%，成交量390.3萬張，...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 7
記憶體噴瘋了！法人估DDR4合約價還能漲...華邦電噴量241億元 這檔「出關更大尾」爆量刷天價
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導今（24）日台股加權指數收盤28,371.98點，漲61.51點，漲幅0.22%，成交金額4299.94億元。觀察盤後成交額前5名，華邦電（2344...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 17
豪砸百億衝美國AI產能！廣達遭潑冷水 投顧憂市占鬆動...改挺「這2檔」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導代工大廠廣達（2382）為因應北美客戶強勁的AI算力需求，持續加速布局美國AI伺服器產能，近日再宣布斥資逾26億元取得加州廠...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1
非AI「匆匆忙忙連滾帶爬」 孫明德：製造業明年有望開門紅
台灣經濟研究院今 (26) 日公布 11 月營業氣候測驗點調查，包括製造業、服務業和營建業均呈現連續走揚態勢，其中，製造業連5月上揚，景氣預測中心主任孫明德表示，今年AI產業從從容容，「非AI反而是「匆匆忙忙、連滾帶爬」，明年第一季在三大因素助攻下，我國製造業有望開門紅。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 2
1.2萬張買單排隊！PCB鑽針廠凱崴再奔漲停 專家示警了
PCB還在燒！PCB 上游鑽針鑽孔廠凱崴（5498）今（26）日股價再度上漲，股價盤中數度衝上漲停價46.5元，並在開盤1個半小時內爆出5萬大量，截稿為止股價仍鎖住漲停，並有1.2萬張買單排隊等買。豐銀投顧分析師李世新認為，目前凱崴股價正乖離、周轉率都偏高，建議短線上先別貿然追入。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
17檔金融股已填息達陣 「兩金三銀」尚未完成
隨著台股高檔震盪，資金逐步轉進防禦型族群，其中金融類股也成為資金避風港，統計金融保險指數自12月初至24日為止，漲幅為8...聯合新聞網 ・ 17 小時前 ・ 1
輝達重磅結盟 取得AI新創Groq推論晶片技術授權 台鏈沾光
輝達24日與AI新創Groq共同宣布，雙方達成非獨家推論技術授權協議，授權輝達使用Groq的推論晶片技術，並將整合至其未...聯合新聞網 ・ 7 小時前 ・ 1
前三名都台廠！全球EMS廠排行不見中國1大廠 謝金河曝關鍵：台灣追上了
2025年全球EMS大廠營收排行公布，台灣的鴻海、緯創、廣達公司勇奪前三名，前十名名單，台灣共有6家進榜。對此，財訊傳媒董事長謝金河發文表示，榜單內不見中國聯想科技大廠，「台灣的資通訊廠終於追上」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 5
「測試族群最有戲」 欣銓、穎崴噴漲停 分析師看旺：基本面撐腰
AI應用帶動測試需求升溫，測試廠欣銓（3264）、穎崴（6515）今（26）日一早即亮燈漲停；旺矽（6223）也同步走高，盤中漲幅逾半根停板。運達投顧分析師吳官隆指出，今日上櫃股票人氣歸隊，在大盤量能不足、權值股表現受限的情況下，市場資金明顯轉向中小型個股，並看好明年第一季的成長動能。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
外資連7賣近10萬張！廣達盤中翻黑 分析師：恐續測低點
代工大廠廣達（2382）連7日遭外資賣超逾9.5萬張，今（26）股價開在265元後無力上攻，盤中由紅翻黑，一度下探262元、跌幅約0.76％。分析師示警，近期記憶體價格大漲，對下游電腦產業形成明顯成本壓力，若投資人手中尚未持有廣達，現階段不建議介入，因股價仍有回測12月18日約260元附近低點的可能。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
記憶體動起來！自營商狂掃華邦電、南亞科等5檔 大手筆猛砸「這檔」逾6000萬搶進
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（24）日上漲61.51點，漲幅0.22%，終場收在28,371.98點，成交金額4,299.94億元。據證交所資料，今天三大法人...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
10月純益賺贏整個第三季！MLCC需求帶飛「這被動元件大廠」 董事長樂觀看待2026
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導被動元件大廠蜜望實（8043）日前公布財報成績，其10月單月每股純益1.44元，賺贏第3季一整季。昨（24）日蜜望實召開法說會，...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 1
超商福袋驚見「股票禮品卡」 可換台積電.ETF
台股投資人開戶總人數持續增加，如今超商福袋也出奇招，除了有業者推福袋和發財卡，讓消費者有機會當輝達股東；另外還有業者祭出「潮流福袋」，開袋能看到證券股票禮品卡，刮出的投資金，可換台積電等台股和ETF。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
從晶片到板材！Google TPU帶旺這些供應鏈名單
[Newtalk新聞] 全球科技產業持續由 AI、高效能運算與先進製程驅動下，台灣電子供應鏈仍具備長期成長優勢。短期雖受地緣政治、個別市場與客戶結構調整影響，部分公司獲利表現低於預期，但隨著 ASIC、GPU、先進封裝、記憶體與資料中心建設需求持續擴大，產業趨勢明確向上。 以下是國泰證期今天(26日)早盤後整理解析市場關注的個股與產業動向： 2026年IP產業展望 ASIC浪潮下TPU及供應鏈受惠。Broadcom供Google整顆晶片，MTK負責I/O與CoWoS。Celestica組裝，TTM供高階板材，旺矽、精測、精成科、京元電、日月光切入測試與封裝。 PCB產業 短期人形機器人量體有限，獲利優於消費性產品，有助改善結構。關注欣興(3037)、華通(2313)、臻鼎-KY(4958)。 上品(4770) 3Q25獲利率受中國、美國案影響低於預期。台美晶圓廠建廠帶動槽車需求，為明年成長動能。估25/26 EPS 10.19/16.07元，維持買進。 緯穎(6669) ASIC高檔、GPU新客戶出貨，4Q25營收創高，AI比重逾60%。Amazon Trainium3於2Q~3Q出貨新頭殼 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
百萬人氣ETF 00919與它落難！慘遭「國家隊」撤資1.68億元 3檔主動式ETF挨砍6千張
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股周三開高震盪，終場加權指數收在28371.98點，上漲61.51點，漲幅0.22%，成交量為4299.94億元。根據「玩股網」資料，「國...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 1
融資餘額過熱？法人喊免驚
美股道瓊及標普500指數24日齊登高，26日台股加權指數乘勝追擊，創高可期。然有融資餘額升溫過熱與AI是否泡沫，成為市場關注兩大焦點；對此，多位法人拿出數據印證，目前市場仍屬健康擴張，距離失控或泡沫破裂尚有一段距離，並直言「投資人應該勇於進入泡沫、享受泡沫」，AI只是初升段，未來還有主升段的暴漲行情可期。工商時報 ・ 10 小時前 ・ 1
大東電：跟著台廠供應鏈進軍美國 AI資料中心成下一波成長動能
根據《財訊》雙週刊報導，電纜廠大東電（1623）12月23日舉行上市前媒體茶敘。公司表示，2025年前11月營收達59.93億元，已超越去年全年54.83億元，創歷史新高。近五年營收由10億多元至2024年突破50億元。目前在手訂單金額超過120億元，訂單能見度已延伸至2028年，未來3年營運動能以國內電網建設為主，並逐步布局跟隨台積電供應鏈赴美的新市場。財訊 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
五大題材 點燃台股作夢行情
台股進入年底封關倒數，台股多頭強勢催油門力拚亮麗封關，專家看好，12月作帳行情可望延續至2026年法說會密集召開前夕的台股財報空窗期，作夢行情接棒炒熱，資金蠢蠢欲動之際，聚焦矽光子、低軌衛星、無人機、半導體設備及Google TPU供應鏈等五大題材，成為法人押寶2026年的前哨焦點。工商時報 ・ 10 小時前 ・ 發起對話