1月國共論壇、3月鄭習會？鄭麗文急喊來不及了：明天…明天我公開受訪

記者陳思妤／台北報導

鄭麗文被問國共論壇、鄭習會時稱，「明天…明天…明天我會有公開受訪的那個…因為我時間來不及，不好意思」（圖／翻攝畫面）

國民黨主席鄭麗文表態想和中國國家主席習近平見面，但最新消息傳出，國共論壇將在1月27日到29日重啟，國民黨副主席蕭旭岑將率隊赴北京，鄭麗文則可能3月訪中國參加「鄭習會」。對此，鄭麗文今（9）日出席活動面對大批媒體追問，她稱，「明天…明天我會有公開受訪」，時間來不及了。

鄭麗文今天出席人力銀行幸福企業頒獎典禮，會前被媒體追問，傳出1月國共論壇、3月鄭習會？鄭麗文都沒有正面回應，只說不好意思，隨即走入會場。

鄭麗文活動前被問國共論壇、鄭習會時，完全不回應（圖／翻攝畫面）

但鄭麗文在活動致詞後走出會場，又被媒體追問，傳出1月國共論壇、3月鄭習會，可不可以講一下？因為大家都很關心。鄭麗文則急忙說，「明天…明天…明天我會有公開受訪的那個…因為我時間來不及，不好意思」

媒體也問到，會不會擔心民眾黨前主席柯文哲推綠白合？鄭麗文則稱，「不會不會」。但接下來，面對媒體高喊，國共論壇是鄭習會暖身？明天會正式說明有沒有國共論壇嗎？國共論壇可以讓兩岸和解、融冰嗎？鄭麗文全部都沒有回應。

鄭麗文致詞後走出會場，被問國共論壇、鄭習會時稱，「明天…明天…明天我會有公開受訪」，時間來不及了（圖／翻攝畫面）

