1月國共論壇、3月鄭習會？鄭麗文曝準備進度

外傳國共論壇在1月進行，鄭麗文回應，目前溝通的進度已在準備前瞻性的議題，「活動不會祕密進行，各方揣測，大可不必！」(記者蔡淑媛攝)

〔記者蔡淑媛／台中報導〕外傳國民黨擬恢復停辦已久的國共論壇，由副主席蕭旭岑率隊在1月底前往北京，黨主席鄭麗文可能3月赴北京「鄭習會」，對此，鄭麗文今天說，與對岸溝通非常暢通，對岸也釋出誠意跟善意，目前溝通的進度已在準備前瞻性的議題，「活動不會祕密進行，各方揣測，大可不必！」

鄭麗文今天在台中市黨部演講時，被問到國共論壇是否在1月進行，她未說明時間，只說，只要有具體的結論，一定會第一時間向大家報告說明，絕對不會祕密進行，對於多方揣測，編很多的故事、行程，「其實大可不必，第一個跟大家報告！」

鄭麗文說，雙方目前溝通的進度希望聚焦在很多重要的前瞻性的議題，包括防災、氣候變遷、節能減碳、青年/婦女交流，以及少子化、老年化、AI結合健康，還有台灣產品銷售中國設綠色通道、兩岸觀旅遊，智庫一直在積極的準備中。

鄭麗文今天到台中參加黨員Reset拓點計畫演講。(記者蔡淑媛攝)

鄭麗文在演講中說，中華民國具有獨特的戰略價值，需要國民黨來彰顯。(記者蔡淑媛攝)

