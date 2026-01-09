1月國共論壇、3月鄭習會？ 鄭麗文：明日我會公開受訪

面對媒體追問國共論壇與鄭習會，鄭麗文今日未有正面回應。（鏡報李智為）

國民黨主席鄭麗文先前就已表態想與中國國家主席習近平見面，如今傳出1月底重啟國共論壇，國民黨副主席蕭旭岑將帶隊前往北京參加，鄭麗文3月則參加「鄭習會」。對此，鄭麗文今日面對媒體追問，她以明天會有公開受訪為由，以及另有行程安排，拒絕說明受訪。

停辦一段時間的「國共論壇」，如今傳出規劃在農曆新年前1月27日至30日舉辦，被外界認為是為鄭麗文訪問中國，並與中國國家主席習近平舉行「鄭習會」試水溫，同時也被認為，國民黨聯手民眾黨在立法院阻擋總預算案及1.25兆元國防特別預算案去交換「鄭習會」。

鄭麗文今（9日）上午出席「1111人力銀行-幸福企業頒獎典禮」時，會前有媒體提問「國共論壇」以及「鄭習會」等議題，鄭麗文均無正面回應，只說不好意思，隨即走入會場。在鄭麗文致完詞走出會場，再被媒體追問該議題，她僅表示明（10日）有公開受訪。

有記者詢問，前民眾黨主席柯文哲最近穿梭藍、綠陣營推動「人工生殖法修正草案」，是否擔心「綠白合」？鄭麗文連說3個「不會」。隨著鄭麗文快步離去，媒體高聲提問，國共論壇是鄭習會暖身？明天會正式說明有沒有國共論壇嗎？國共論壇可以讓兩岸和解、融冰嗎？鄭麗文均未回應。

