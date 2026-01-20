1月國民經濟信心回升 股市風險偏好同步轉強

台北股市節節高升，民眾對國內景氣信心回籠。國泰金控今(20)日發布2026年1月國民經濟信心調查結果，民眾景氣展望樂觀指數與消費意願微幅回升，股市樂觀及風險偏好反彈。將近6成的民眾預期2026年經濟成長率高於3％，超過5成民眾推測通膨仍在2％的警戒值之上。

國發會最新公布的11月景氣對策信號燈維持黃燈，景氣領先指標持續上揚，同時指標轉呈上升。根據1月國民經濟信心調查結果，景氣現況樂觀指數升溫，展望樂觀指數回彈，大額消費意願指數也走揚，耐久財消費意願指數同步提升。另一方面，買房意願回落，賣房意願指數微溫。

台股續創新高，加權股價指數在2026年開紅盤後第2個交易日即衝關3萬點，多頭氣勢如虹。1月國民經濟信心調查時間為1月1日至1月7日，期間正值台股創高之際，民眾對於股市樂觀指數上揚，風險偏好指數同步走強，均處於調查以來相對高位。國泰金控指出，美國聯準會去(2025)年12月降息，且市場正面看待2026年將持續受惠於AI發展，國際股市及台灣股市全面走高。

1月國民經濟信心調查，民眾對2026年經濟成長率及物價看法。民眾對於2026年國內經濟成長率的平均預期值為3.06%，有57%的受訪者認為2026年經濟成長率會高於3%。對平均通膨預期值為2.17%，有52%推測通貨膨脹率高於2%。相較於主計總處的預估數，國人對經濟成長的推估略偏保守，對於通膨預期依舊較高。

1月國民經濟信心時事題，詢問民眾對於2026年上半年台北股市大盤指數的高低預期，有49%民眾回答2026年上半年台股加權指數高點會落在30000點上方。有39%預測2026年上半年台股加權指數的低點可能跌破25000點，其中僅12%民眾認為會跌破23000點。

