1月外匯存底6044億美元創高點 央行：外資持有資產也創新高

央行5號公布1月外匯存底金額為6044億美元，月增19億美元，創下歷史新高。此外，外資持有股票、債券和新台幣存款餘額總共將近1.3億美元，約占外匯存底215%，也創歷史最高紀錄。（請聽ＡＩ報導）。

根據央行統計，去年12月外匯存底止跌回升，金額維6025.53億美元、創下歷史次高紀錄，今年1月外匯存底更突破去年9月以來的高點。

外匯局長蔡烱民表示，本月影響1月外匯存底有三大因素，一是外匯存底投資運用收益，孳息金額較多，二是主要貨幣兌美元的匯率變動，美元指數下跌1.35%，非美貨幣全面上揚，澳幣升幅上漲4.51%最多，英鎊升2.16%、日圓升1.66%、歐元升1.51%、加幣升1.32%，人民幣和新台幣分別小漲0.53%及0.08%。

蔡烱民提到，1月中旬以前，由於多家重量級科技大廠發放股利，外資淨匯出金額90億，為了避免市場供需失衡，央行進場進行流動性調節，1月下旬買賣趨於平衡。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。