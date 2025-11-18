1月大女嬰腸病毒重症不治 疫情升溫再進流行期

【記者黃泓哲／台北報導】國內再傳腸病毒重症不幸個案。疾管署今（18）日表示，中部1名1個月大女嬰本月上旬因食慾差、沒精神被送往醫院，住進小兒加護病房後隔天就出現意識改變、休克，急救後仍宣告不治。經檢驗確認感染伊科病毒11型並併發重症。疾管署強調，這波腸病毒疫情已達流行閾值，上週門急診就診人次達11,223人次，比前一週再增3.9%，疫情正式進入流行期。

疾管署指出，近期社區以克沙奇A16型為主流病毒，其次是A6型與A5型。今年累計已有19例併發重症個案、其中9例死亡，是近6年同期最高，其中光是新生兒就占15例。疾管署提醒，家長尤其要注意新生兒與幼童是否有重症前兆，因為小小孩病程進展很快，一旦延誤恐影響生命。

廣告 廣告

疾管署呼籲，現在已進入流行期，大人小孩都不能掉以輕心。最重要就是落實洗手，尤其是「吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後、看病前後」務必要用肥皂依照「濕、搓、沖、捧、擦」五步驟確實清潔。成人感染腸病毒常常沒症狀，但卻會把病毒帶回家傳給幼兒，因此外出返家一定要先洗手換衣服；孕婦與新生兒照顧者也避免出入人潮多或空氣不流通的地方。

疾管署再次提醒，若是新生兒出現發燒或低體溫、喝奶變少、活力不佳等情形，都可能是腸病毒感染警訊；5歲以下幼兒若出現嗜睡、意識不清、手腳無力、抽動、持續嘔吐或呼吸急促等重症前兆，務必立刻送大醫院。更多防疫資訊可上疾管署官網查詢或撥打1922專線。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

真美子為何不和道奇「大嫂團」一起坐？大谷「寵妻條款」曝光

沒在給你面子 不吐不快星座Top 3

獨家｜台大電機系學長送400份雞排 身分曝光！是寶可夢卡牌開箱網紅

