1月已7件！台中禽流感持續？疾管署示警「2處恐帶病毒」全球去年釀12死

記者簡浩正／台北報導

疾管署副署長林明誠表示，受H5N1感染動物的呼吸道分泌物及排泄物可能帶有病毒，呼籲民眾落實「5要6不」防疫原則。（圖／記者簡浩正攝影）

冬季為禽流感好發季節，今年截至1月30日國內累計7件H5N1禽場禽流感案件。疾管署今(3)日表示，依據農業部防檢署監測資料，我國禽場自2022年11月檢出首例H5N1禽流感病毒(H5N1)案例以來，累計禽場確診案件已達135件，集中於12月至3月之間，今(2026)年截至1月30日即有7件案例場。受H5N1感染動物的呼吸道分泌物及排泄物可能帶有病毒，疾管署呼籲民眾落實「5要6不」防疫原則。

疾管署副署長林明誠說明，新型A型流感係指每年週期性於人類間流行的季節性流感H1N1及H3N2以外，偶發出現感染人類的其他動物流感病毒，這些病毒主要感染對象為禽鳥類，或豬等哺乳類動物，屬於A型流感病毒，一旦感染人類，即統稱為「新型A型流感」病例。為防範動物傳人之新型A型流感病例出現，各地方衛生單位凡接獲動物流感疫情通報，均會立即展開疫情調查並協助清場人員正確執行個人防護。

他說，自2022年11月累計至今，已針對動物流感案例場接觸者共匡列4925人次進行健康狀況追蹤，目前仍有66人持續監測中，其餘已順利結束觀察。疾管署提醒，相關工作人員在作業過程中應落實自我防護，於工作結束後落實清消，並配合10日健康追蹤。若出現急性呼吸道感染或結膜炎症狀，應立即回報並主動告知醫療人員其職業與動物接觸史，以利早期診斷。

有關國際疫情部分，疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，依監測資料今年截至2月2日尚無人類感染H5N1病例，2025年累計30例，其中12例死亡，病例數以柬埔寨報告18例為多，其中9例死亡，全年皆有發病病例；另美國/孟加拉各報告3例，印度/越南各報告2例，英國/墨西哥各報告1例，病患皆於2025年5月前發病。

2025年發生之新型A型流感共73例，除H5N1外，其他感染型別如 H5N2、H5N5、H9N2及H10N3，以中國報告38例H9N2為多。針對人類新型A型流感旅遊疫情建議，中國15省市(四川、安徽、江西、重慶、湖南、貴州、廣西、廣東、雲南、福建、湖北、河南、陝西、天津、江蘇)及柬埔寨旅遊疫情建議列為第二級：警示(Alert)，請民眾對當地採取加強防護；中國其他省市(不含港澳)及美國、英國、越南、印度、墨西哥、迦納、加拿大、孟加拉列為第一級：注意(Watch)，提醒民眾遵守當地的一般預防措施。

疾管署呼籲，民眾日常生活中建議落實「5要6不」防疫原則，即可防範新型A型流感，降低感染風險：

5要：要確保禽肉蛋類完全熟食、要養成肥皂勤洗手習慣、出現症狀要戴口罩就醫、公費對象要定期接種流感疫苗、要均衡飲食與運動提升免疫力。

6不：不生食禽蛋製品、不購買來路不明動物、不接觸或餵食禽鳥、不野放或隨意丟棄禽畜、不混居飼養禽畜、不前往空氣不流通或人潮擁擠場所。

