1月底東京機票飆漲「比跨年還貴」！旅客喊嚇到 網揭關鍵2原因

有網友發現，明年1月飛往日本東京的機票價格「漲了2倍」，堪稱比過年還貴。（翻攝自photoAC）

近年來日本是台灣旅遊勝地，加上距離近，深受台人喜歡，不過有網友發現，明年1月飛往日本東京的機票價格「漲了2倍」，堪稱比過年還貴。對此，就有其他網友揭背後2原因。

一名網友在社群Threads發文好奇問，「一月底的東京機票發生什麼事？」透露買過多次機票，但第一次遇到這麼誇張的狀況，大呼飛往日本東京機票，價格高得嚇死人，「查一個差點沒有暈倒。」

1月底東京機票飆漲比跨年還貴？

貼文一曝光，隨即掀起大票網友討論，不少網友紛紛直呼，「貴到瘋掉，買到23000高雄東京來回」「11月買了一月中後旬飛東京，廉航去程有托運，回程暫無托運，總價52xx，但整體看一月機票比跨年機票還貴...」「我剛好那段時間也要去東京看其他人的演唱會，所以買了沖繩促銷票轉機到東京，就會便宜很多~」「過年都這樣～沖繩虎航兩萬你敢信」。

廣告 廣告

對此就有不少網友揭機票變貴的2大原因，猜測可能是因為Lady Gaga將在1月底於東京巨蛋舉辦《The MAYHEM Ball》巡迴演唱會，以及寒假開始，「Lady gaga 演唱會+寒假開始」「我是抽到Gaga的門票後就趕快看機票，松山羽田來回搶到一萬八」「我訂完大概不到一個月機票就翻倍了」「對我也是去看Gaga演唱會，機票真的有變貴」「寒假吧，半年前我買廉價航空就微傻眼了，過幾個月回頭看看，還好當時已買」「放寒假要出去玩了」。

更多鏡週刊報導

22歲海歸正妹爆曾睡過大聯盟球員 下海拍片「800人斬履歷曝光」獵男名單超驚人

親手拍下「遭性侵3分鐘」過程 15歲少女淚訴遭2難民拖走！律師：證據畫面極度駭人

「每次都無套」王文洋滾床20多歲嫩妹認定屬實 開價10億驗DNA認父結果出爐