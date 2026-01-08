1月彗星撞出財庫！「4星座」迎財富翻轉期 鈔票數到手軟

記者鄭玉如／台北報導

2026年1月財運迎吉兆！塔羅牌老師艾菲爾指出，火星遇金星再加彗星能量助力，4星座未來45天，將激發野心與商機嗅覺，有望翻轉財運致富。（示意圖／PIXABAY）

2026年1月迎吉兆！塔羅牌老師艾菲爾在臉書提到，象徵行動力的火星遇到象徵價值的金星，加上彗星近日帶來的劇烈能量波動，宇宙正推動一場「財富維度」的集體躍遷，不只是運氣的提升，更是「野心」的喚醒，4星座將以這股能量轉化為敏銳的商機嗅覺、破釜沉舟的執行力，在未來45天內跟隨這股推力有望致富。

▎天蠍座

天蠍座彷彿擁有一雙能看透資本迷霧的「鷹眼」。在金火合相的催化下，對數字與風險的敏感度達到巔峰，這份財富好運並非來自辛苦的體力勞動，而是「精準判斷」。例如翻閱財報或觀察市場走勢時靈光乍現，發現隱藏在保險、稅務或遺產分配中的細微紅利，這是一個適合進行「深度佈局」的時刻，可以思考如何利用槓桿或資源整合來放大資產。近期偏財運勢如破竹，克服多疑並大膽出手，將在眾人皆醉時收割豐厚的紅利。

▎金牛座

金牛座過去一直默默耕耘，2026年的開端將迎來「遲來正義」。金星作為他們的守護星，與火星的合相，將鍍上一層不容忽視的光芒。在職場上，過去「慢工出細活」的專業素養，終於遇到伯樂。可能是某次專案報告，或臨時救場的關鍵時刻，展現出的專業度讓合作方驚嘆。

金牛座將從「被挑選」轉向「挑選人」，當獵頭的邀約或客戶的追加預算擺在面前時，他們開始意識到自己真正的市場價值。不要羞於談錢，更不要因謙遜而折價，他們正在經歷一場「價值重塑」，這一份財富來自於過往扎實的地基，應好好把握。

▎雙子座

雙子座的財富基因在彗星的助燃下，處於一種「高頻爆發」的狀態。天生跳躍的思維，本月將成為最值錢的資產。這段時間，財富密碼藏在「隨口說說」的閒聊裡，例如與朋友的下午茶、在社群媒體上的隨手回覆，他們的創意、新型服務模式、甚至是對某個產品的改良想法，會突然引起有心人的注意。這就是所謂的「斜槓商機」，讓他們意識到賺錢原來能有趣且輕盈。

雙子座別讓靈感流失，建議隨身攜帶筆記，捕捉每一個靈感。這45天內，透過資訊差與社交力的結合，極有可能開啟一條全新的收入副業，讓金錢以他們最喜歡、充滿變化與驚喜的方式滾滾而來。

▎處女座

處女座在財富野心的表現上，展現出一種令人敬畏的「清醒」。當別人都在盲目追逐高回報時，他們受到彗星能量啟發，開啟最強大的財務掃描模式，開始意識到財富的增長往往始於「止損」。

處女座可能在對帳單時一次深度審視，精準地切斷隱藏在自動扣款、無效社交與情緒化消費中的開銷黑洞。這不只是省錢，而是一場對生活主控權的奪回，更發現，當消耗性能量被清空後，財務也開始累積。更棒的是，理清財務混亂，原本模糊的投資視野也變清晰，把資金精準地投入到真正能產生複利的項目中。

