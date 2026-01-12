1月恐有颱風 專家曝生成時間 模擬路徑出爐

2026年第1個熱帶擾動生成訊號出現，多名氣象專家表示，這個擾動可能在1月15日前後於菲律賓東部外海形成，模擬路徑大致在菲律賓東方海面迴轉。中央氣象署預報員劉沛滕表示，1月的颱風與夏季颱風不同，通常位於較低緯度，不會往北移動，因此對台灣天氣影響有限，目前台灣主要仍受東北季風的冷空氣影響。

氣象專家林得恩今在臉書粉專上分享，根據美國以及歐洲等數值模式，今晨最新模擬結果均顯示，在1月15日前後，於菲律賓東部外海有熱帶擾動生成的訊號，這非常有可能會成為2026年的第1個熱帶擾動系統。

1月颱風侵台沒記錄

從氣候統計資料來看，1月份在西北太平洋或南海海域就出現颱風並非異常，只是數量相對非常少；且過去尚未有過1月侵台的紀錄，熱帶擾動是否會繼續再發展為颱風，或對台灣產生多大的間接影響，還要繼續追蹤觀察。

颱風最快周五生成

中央氣象署預報員劉沛滕表示，根據最新模擬模式，菲律賓海面目前確實有低壓發展，海溫條件適合，但是否增強為熱帶性低氣壓或颱風仍需再觀察，若生成可能出現在周五（16日）或周六（17日）。

劉沛滕指出，1月的颱風與夏季颱風不同，通常位於較低緯度，不會往北移動，因此對台灣影響有限，目前台灣主要仍受東北季風的冷空氣影響。

生成機率60％

氣象專家吳德榮在「氣象推廣基金會專欄」指出，菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、成颱的機率約60%，模擬路徑大致在菲律賓東方海面迴轉，之後有打轉的現象。

