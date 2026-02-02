1月房市交易持續低迷 全年難脫量縮盤整格局

房地產交易低迷情況從去(2025)年延續至今(2026)年。根據各大都會區政府公布的1月份移轉棟數，六都移轉量合計月減8.3%，雖然與去年1月份相比大增28.1%，但多為去年春節假期影響，實際市況依然不樂觀。房仲業者認為，央行第七波信用管制未鬆綁，房貸緊繃問題難解，今年全年仍將處於「量縮價盤」格局。

六大都會區政府今(2)日公布1月份建物買賣棟數，統計六都交易量為1萬4,226棟，與去年12月相比減少約8.3%，其中又以新北市、台中市量縮13.8%、11.2%最多，台北市與桃園市也分別衰退8.7%、6.1%。若與去年同期相較，雖然年增幅達到28.1%，但由於去年春節假期落在1月，因此今年1月交易量上揚「實屬必然」。

廣告 廣告

進一步觀察各熱區情況，台南市月減1.4%為六都最佳，主要是歸仁、安平建物交易大增278棟、189棟。其中歸仁年飆700%，原因在高鐵站區不斷有新案交屋，加上三井Outlet將迎來第2期商場開幕，因此讓當地房市更有話題性，成為全台今年1月份市場最熱門的區域。

針對今年房地產整體情勢，住商不動產企畫研究室執行總監徐佳馨表示，央行第七波信用管制措施未見鬆綁，房貸水位緊繃問題依舊難解，加上經濟景氣變數仍多，目前成交量多來自剛性需求與預售屋交屋支撐。隨著2月進入農曆春節與228和平紀念日等長假，工作天數減少，預估移轉棟數將面臨大幅修正。今年第1季末至第2季若價格未見明顯調整，或是政府打房依舊不手軟，全年買氣難有成長。

永慶房屋研展中心副理陳金萍提到，今年全球政經局勢變數多，全球經濟不確定性高，而國內房市面臨第七波選擇性信用管制續行的狀況，加上市場供給量增，交易市況要由冷轉熱並不容易。預估2026年房市呈「價緩跌、量盤整」格局，且「區域分化」現象明顯。

2026年1月六都建物移轉棟數變化，如下表：

原文出處

延伸閱讀