1月新制懶人包：最低工資漲至2萬9500元、生育補助每胎10萬、國旅「生日住宿金」上路、病假還有全勤拿

【全國性】

最低工資調漲至2萬9500元 247萬名勞工受惠

勞動部指出，自2026年1月1日起，每月最低工資從2萬8590元調整至2萬9500元，調升910元，調幅3.18％；每小時最低工資，比照每月最低工資的調幅，從190元調整至196元。最低工資將連十年調漲，本次預估約247萬名勞工受惠，其中本國勞工約208萬人。鑒於最低工資調整，勞保與職災保險的「投保薪資分級表」第一級也由現行的2萬8590元修正為2萬9500元；原第二級2萬8800元則刪除，預計全台包含勞保、勞退、災保在內，共約959萬人受影響。

擴大生育補助每胎至10萬、試管補助首次療程最高15萬

為打造友善的生育環境，行政院通過「好孕三方案」，包括「擴大生育補助」、「試管嬰兒補助方案3.0」及「醫療性生育保存補助試辦」。2026年1月起，針對「擴大生育補助方案」項目，提供女性國人（含與本國人結婚之外國籍配偶）生育，可請領社會保險生育給付加計生育補助，每胎達10萬元；且雙生以上者，依比例增給。參加勞保、公保、農保、軍保、國保的被保險人，申請保險生育給付時，將合併發給生育補助；未參加社會保險的本國籍新生兒生母，則需在辦理新生兒出生登記時，由戶政事務所提供「一站式服務」，或透過郵寄或網路向勞保局提出申請。

此外，「不孕症試管嬰兒3.0方案」也已於2025年11月1日上路，補助次數與金額以首次申請時妻子年齡為準，未滿39歲者，第一次療程最高補助15萬元，第二、三次最高10萬元；39歲至未滿45歲者，第一次最高13萬元，第二、三次最高8萬元。所有療程無需一定懷孕成功即可申請，每胎最多可補助六次療程（40歲至未滿45歲則最多三次），申辦補助由人工生殖機構協助線上辦理。

65歲才能領年金！勞保老年給付請領年齡延後

2026年起，勞保老年給付請領年齡調整為65歲，主要適用於民國51年次（含）後出生的所有勞工。若未滿65歲想提早領，依勞保局的規定，每提前一年將減給4%年金，最多提前5年（60歲）領取，但會被扣減20%。這項制度自2009年開辦以來逐步調整，2009年至2017年請領年齡為60歲、2018年為61歲、2020年為62歲、2022年為63歲、2024年延至64歲。

國民年金調漲每月最高多繳84元！ 低收入戶、重度身障者不受影響

國民年金保費元旦調漲！衛福部表示，由於2022年10月至2025年9月消費者物價指數（CPI）累計成長率為6.79％，達法定門檻，因此依法調整國民年金保險的月投保金額。2026年1月起，將由先前的1萬9761元調整為2萬1103元。換句話說，國保民眾每人每月自付保費最多增加84元，受影響人數約270萬人，同時生育、喪葬、老人年金等各項給付金額，也會連動調高。不過，低收入戶、重度身障者的補助，並不會受到影響，不用太過擔心！

高齡者自願繳回駕照 提供TPASS乘車回饋

高齡駕駛可能因視聽覺、資訊處理認知功能及運動反應能力退化，使得駕駛行為變得相對危險。有鑑於此，交通部實施高齡駕駛人駕駛執照管理制度，自2026年1月起，年滿70歲以上長者自願繳回駕照，並簽署個資授權使用同意書、加入TPASS常客後，自繳回次日起，持敬老卡搭乘公路、國道客運、市區公車、台鐵、捷運、輕軌、公共自行車、渡輪及計程車等公共運輸，依實際搭乘電子票證支出金額補助50％回饋金，每月回饋金上限1500元，補助期間兩年。長輩們即便不開車，也可以搭乘大眾運輸享回饋，安全出門不受限！

考機車駕照變難了！機車筆試改全選擇題

預期考機車駕照的朋友請注意！為了強化機車駕照申請人，對交通法規的理解及駕駛道德的辨識能力，交通部公路局自2026年1月起，調整機車駕照筆試制度。未來機車駕照筆試題型，將刪除是非題及不合時宜的考題，並增加危險感知情境題，藉此更有效地評估考生對道路潛在危險的感知能力，希望能藉此讓機車考照更具鑑別度。

國旅「生日住宿金」補助方案 1月搶先上路

交通部觀光署2026年推出五大國旅補助方案，包含：平日住宿補助、生日住宿金、遊樂園憑票根留宿享優惠、Taiwan PASS平日國旅優惠、企業員工旅遊獎勵方案。其中，生日住宿金補助方案優先於1月1日上路，只要是本國國民都適用，只要先登錄就享有抽籤資格，每個月都會抽出1000名當月壽星，得獎者可獲得1200元住宿抵用金，限生日當月使用，對出遊住宿來說，不無小補！

育嬰留停以日計、家庭照顧假以時請！新制1月上路

育兒勞工一旦面臨孩子臨時的照顧需求，勢必得短暫離開職場照顧小孩。為避免勞工職場、家庭兩頭燒，勞動部自2026年1月起，實施「育嬰留停照顧彈性化」方案，放寬勞工請假制度。

育嬰留停以日請： 3歲以下幼兒父母，每人享有30天按日申請額度，雙親合計可以請60天，申請期間仍可請領八成薪資補貼。

家庭照顧以時請：現行規定受僱者有家庭成員需照顧時，可申請每年最多7天的家庭照顧假，併入一年共14天的事假計算；未來勞工可以小時為請假單位，一年共有56小時可因應臨時狀況。

病假還有全勤拿！勞工病假權益1月提升

長榮航空空服員抱病執勤後病逝，勞動部調查發現有「不敢請病假」的情形，因此修改《勞工請假規則》，自2026年1月1日上路。法規明定，勞工一年內請病假合計未逾10天，雇主不得為不利處分，比如影響排班、績效或調薪等。倘若雇主要對勞工進行不利處分，應負舉證責任；雇主考核勞工時應考量工作能力、態度及績效，不能只考量病假天數；勞工請病假後，全勤獎金扣發必須遵循比例原則，不得因請病假一天就全數沒收。雇主如違反規定，可依《勞動基準法》第79條開罰新台幣2萬到100萬元。

強化職場減災行動計畫啟動！勞動部首波鎖定營造業

為遏止職業災害發生，勞動部宣布自2026年1月1日起，啟動為期三年的「強化職場減災行動計畫」，首波將重點鎖定職災風險最高的營造業，預期透過「推動源頭防災（要求工程業主在規畫設計階段就要做風險評估）」、「建立職安履歷（公開廠商的事故、裁罰與得獎紀錄）」及「推動全員工安（提升台灣職安卡訓練人數，確保勞工具備基本安全知識）」三項具體措施，翻轉工安體質，守護勞工生命與工作安全。

郵局「國際掛號小包」取消簽收 過渡期減免10元郵資

為配合萬國郵政聯盟（UPU）政策，中華郵政公告，自2026年1月1日起，取消國際掛號小包（不含大陸地區）國際掛號小包收件人簽收及書面查詢服務，但仍維持「郵件遺失、被竊及毀損補償」及「郵件追蹤查詢」服務。白話來說，就是郵寄人無法再取得收件人簽名或紙本查詢紀錄，但仍有郵件追蹤與補償保障。而因應服務內容有所調整，自2026年1月1日至3月31日止，凡交寄國際掛號小包（不含大陸地區），提供每件10元郵資減免優惠，作為過渡期配套措施。

郵局明年1月起 停止代售台鐵車票

因應臨櫃領取紙本車票的需求銳減，加上台鐵「台鐵e訂通」App（iOS下載請點我、Android下載請點我）行動票證的功能日益普及，中華郵政宣布，自2026年1月起停辦代售台鐵車票業務。另外，為了符合旅客的需求，台鐵原規定一般個人訂票每人每一乘車日，最多可預訂6張車票；自1月起也將提高上限至9張。隨著多元售、取票管道已成熟發展，台鐵呼籲旅客善用「台鐵e訂通」App與四大超商，以更快速彈性的方式完成購票規畫！

長照3.0擴大適用對象 年輕型失智患者也適用！

衛福部推動長照3.0第二階段上路！根據衛福部「長期照顧服務申請及給付辦法部分條文修正-修正對照表」資料所示，2026年元旦起，擴大服務對象至50歲以下年輕型失智症患者，及急性後期整合照護計畫對象，提供更適切的照顧支持。原本的服務對象僅65歲以上失能老人、失能身心障礙者、55歲以上失能原住民、50歲以上失智症者，現在擴大適用對象後，可以及早布建相關照護資源，減輕家庭負擔、強化醫療照顧銜接，對需要的家庭而言是一大福音。

無紙化減碳！台大、馬偕1月起不主動提供紙本收據

過去民眾到醫院就診，習慣領取收據，以便申請保費或醫療補助。近來隨著環保意識抬頭，台大醫院宣布，自2026年1月1日起，門診收費櫃檯不再主動提供紙本收據。院方解釋，相關醫療費用資料會上傳國稅局申報；民眾若需要紙本收據，可在批價時或事後主動告知，由櫃台協助列印。另外，馬偕醫院也公告，馬偕紀念醫院、淡水馬偕紀念醫院、馬偕兒童醫院，亦不主動提供紙本收據列印，藉此配合無紙化減碳政策。

違建頂加禁申請租金補貼、入住婚育宅補貼加碼

違建、頂樓加蓋租客注意！內政部國土署發布2026年「300億元中央擴大租金補貼專案」，申請條件刪除「無房屋稅籍之未保存登記建築物」，僅保留「具房屋稅籍且已保存登記，或已取得建築物合法證明文件之建築物」。白話來說，只有合法住宅能申請租金補貼，頂樓加蓋、違建等非法建築則不得申請，但舊戶可有一年的緩衝期。

此外，內政部亦放寬青年婚育族群申請資格，所得標準從最低生活費3倍調至3.5倍，結婚兩年內或新生兒家庭補助加碼50%，每多生一胎再加碼50%。以租金補貼金額5000元為例，新婚後補助變7500元；生一胎，租金補貼則加碼至1萬元，不無小補！

防範超時工作、過勞！遊覽車元旦起應裝識別設備

全台目前有1.3萬餘輛遊覽車，自2026年元旦起，交通部要求遊覽車車輛，應全面加裝駕駛識別設備，並應維持正常運作及提供駕駛人資訊介接至指定資訊平台，目的在於確保業者及監理機關能清楚掌握駕駛人勤務及駕駛時間，避免超時工作、過勞，進而導致行車風險大增。若業者未依規定執行者，將先勸導改善，惡意不裝者，將可罰9000元罰鍰。

OK超商「分手」蝦皮！ 1月起停止國內包裹寄取

OK超商公告，自2026年1月1日起，全台798間OK超商，將不再受理「境內」蝦皮包裹的下單、寄件及取件業務；不過，蝦皮「境外（跨境）包裹取件」會持續合作。不過，過渡期措施。2026年1月1日23時59分59秒前申請的寄件單號，自1月1日至1月4日仍可至OK超商寄件；若買家於2026年1月1日起收到OK超商到店簡訊，仍可正常取件。如果習慣在OK超商取蝦皮貨件的朋友要多加留意囉！

【地方性】

1月起開放QR碼坐車！Apple Pay也能刷進北捷車站

台北捷運發布新聞稿指出，因為「閘門電子主單元模組重置案」已於2025年10月完成硬體建置，票證服務部分（包含QR乘車碼、信用卡乘車）也已完成招標，同步展開測試，預計2026年1月起，將與公車系統同步開放使用QR Code乘車碼。QR Code乘車碼部分，支援市面上常見的TWQR、悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、台新 Pay、玉山 Wallet、全支付、全盈+PAY、LINE Pay等電子支付工具。除此之外，旅客也可使用實體信用卡，或透過Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay綁定信用卡感應搭乘，方便滿分！

違規就拖吊通勤族有福了！台北市停車場新制開跑

部分車主長期占用車位停放車輛，以致有需求者無法停車。有鑑於此，「台北市處理妨礙道路交通及久停公有停車場車輛自治條例」修法，自2026年元旦起，由停管處轄管的公有停車場，無論是路邊收費格位、不收費格位、委外經營停車場的汽機車停車格，久停上限時間都從原本的最高30日縮減到10日，停放超過容許日數的車輛，停管處會先張貼通知，限期5日內處理；如未處理，自停放日起第16日起拖吊。這項政策可減少久停車輛，提升停車位周轉率，通勤族未來找車位不再那麼困難啦！

北市食材登錄平台增「必比登專區」 1月起強制登錄違者罰10萬

以親民價格享用美食的「必比登推薦名單」，是不少民眾熱愛的美食店家。台北市衛生局宣布，台北市食材登錄平台新增「必比登專區」，自2026年1月起，強制要求店家必須上線登錄食品履歷等資訊，為食安把關。目前台北市33家「必比登」店家全數已完成登錄。未來，若業者未完成登錄，經限期改善而未改善者，依《台北市食品安全自治條例》第17條規定，可處3萬元以上、10萬元以下罰鍰。

新北市22項新措施1月上路！生育、敬老、勞工福利升級

新北市政府公告指出，將於2026年起，陸續實施22項新措施（新北市推行17項、配合中央實施5項）。以1月來說，新措施主要如下：

生育獎勵金加碼：第一、第二名新生兒，各調高補助額度至4萬元及4萬5000元。

敬老愛心卡擴大使用範圍至國道客運

國民運動中心每項次50點

市立聯合醫院及29區衛生所每次掛號費50點

台鐵搭乘放寬至起訖站之一位於北北基桃宜境內車站，且每趟次扣抵上限提高至150點，及計程車每趟次扣抵上限增加為85點。

醫療補助計畫門診及急診掛號費補助上限，各調升至150元及300元。

雙北桃園沒投保「公共自行車傷害險」1月起不能騎YouBike

平時有騎YouBike的民眾留意！「YouBike大台北粉絲團」在臉書發文公告，自2026年1月起，未投保公共自行車傷害險，於北北桃地區將無法租借YouBike2.0／2.0E。投保公共自行車傷害險完全免費，若騎乘YouBike時發生意外事故，造成死亡失能以及住院時可以申請理賠。為了讓每趟騎乘都能更安全、更順暢，務必先到YouBike官方網站或YouBike官方App（iOS下載請點我、Android下載請點我）」，登入會員並完成投保公共自行車傷害險，才能租借騎乘YouBike2.0／2.0E哦！

桃園市試行垃圾費隨袋徵收 1月正式實施

桃園市2024年垃圾妥善處理率，在六都中敬陪末座，垃圾源頭減量、末端回收勢在必行。桃園市環保局臉書粉絲專頁發布「桃園隨袋徵收10大QA」貼文宣布，自2026年1月起，針對清潔隊收運的機關、學校、市場施行垃圾費隨袋徵收，桃園專用垃圾袋的尺寸、厚度、品質、價格皆比照雙北，同時水費中的「垃圾處理費」（3.7元／度）將取消，預估垃圾減量可達20%。不過，一般市民並不在實施範圍內，不用過於擔心！

竹科空氣品質維護區擴大管制 違規最重罰6萬

新竹地區駕駛請留意！為守護市民健康，並提升園區周邊空氣品質，新竹縣市宣布將於2026年起，擴大「空氣品質維護區（空維區）」管制範圍與強度。凡是進入園區的柴油大客貨車、燃油機車及施工機具，須持有效的自主管理標章，管制措施將分階段實施。2026年1月1日起，出廠滿三年以上的柴油大客貨車，須每年通過柴油車黑煙排放不透光率檢驗，並持有一年內檢驗合格紀錄，或自主管理標章未逾有效期限；出廠滿五年以上的燃油機車，則應完成最近一年度排氣定期檢驗合格，確保其排放標準符合法規。若未取得合格標章或定檢紀錄，違規進入最重可處6萬元罰鍰。

屏東縣小黃公車、計程車價錢 1月起調整

因應村里路幅狹小，既有客運無法深入，屏東縣自2018年在屏東市區推動小黃公車，以小型車輛提供公車服務，優惠票價只要10元。不過，自2026年1月起調整為20元，持屏東縣敬老卡或博愛卡刷卡者，仍可以點數折抵半價10元；博愛陪伴卡需緊隨於博愛卡之後靠卡感應，才能享有半價10元優惠。

計程車運價方面，自2026年1月起，比照鄰近縣市調整計時運價及增加其他費用，調整後計時運價在車速5公里以下每100秒收費5元，夜間則每83秒加收5元；而未來若經政府宣布屏東縣全區停止上班時，計程車得額外加收50元。

重要國門！金門水頭新大樓1/15試營運

水頭港大型旅客服務中心是一座四層樓鋼構建築，一樓規畫為入境層、三樓則是出境層，未來可停泊國際萬噸級郵輪，這裡可謂是中國大陸進入金門的重要國門。除了把原場站三座新世代e-Gate移至新址入境區，也將於新址出境區設置七座e-Gate，期望能為小三通旅客提供順暢的入出境體驗。水頭港大型旅客服務中心，預計2026年1月15日展開試營運，並於1月30日正式啟用。

