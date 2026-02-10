1月新生兒不到9千 相比馬政府數據被酸：綠執政少子化大成功

內政部最新人口統計今（10）日出爐，今年1月全台新生兒僅8723人，與去年1月相比少了8.1％，5年內更銳減5千人，令外界擔心，今年新生兒數恐一舉跌破9萬人。對此，臉書粉專「政客爽」酸，民進黨執政「少子化大成功」，讓台灣陷入國安困境。

政客爽表示，十年前2016年1月的出生人口數是1萬7190，民進黨執政後，整體出生人口數是「腰斬式下滑」。馬政府執政的時候，出生率有明顯上升的趨勢，在執政後4年幾乎保持年年20萬出生數以上，前總統馬英九曾經在2012年表示「政府希望每年的新生兒不低於18萬人」，結果也確實做到了。

「民進黨執政，少子化大成功。」政客爽指出，反觀民進黨執政年年出生人數都銳減，讓台灣陷入國安困境。既然按照民進黨說的股市破萬點、經濟非常好，那為什麼台灣少子化是全世界倒數第一呢？年輕人應該更敢生。

政客爽說，未來少子化會遇到哪些問題？第一、勞動力短缺，造成經濟負面影響；第二、社會福利與健保體系的財政壓力，過去可能是5個年輕人扶養1個老人，未來可能演變成1個年輕人要負擔1個老人的生計，青壯年族群的稅收負擔將大幅增加；第三，學校倒閉，教育行業寒冬來臨；第四，消費市場縮減與內需疲軟，商家難道都只能做貿易出口維生嗎？第五，國防兵源不足，那怎麼抗中保台？

粉專強調，繼續輕視這個問題，未來只會越來越慘，而且這些問題事實上也已經是現在進行式。

