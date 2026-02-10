1月新生兒統計出爐！不到9000人 全年恐跌破9萬

內政部最新人口統計今（10）日出爐，今年1月全台新生兒僅8723人，與去年1月相比少了8.1％，5年內更銳減5千人；值得注意的是，去年整年新生兒數僅10萬出頭，而今年1月的8723人，僅排在去年月出生數的第8名，讓網友們很擔心今年新生兒數恐一舉跌破9萬人，引起討論。

內政部最新人口統計顯示，1月新生兒數為8723人，比上個月的9027人少了304人，更比去年同期少了772人，年減8.1％；粗出生率最高的前3名為雲林縣、台東縣及桃園市，最低的前3名則是基隆市、嘉義縣及金門縣。

《中時新聞網》統計近5年1月出生數，111年1月新生兒有1萬3137人，為5年內高點，接著依照年份順序為1萬948人、1萬1023人、9495人與今年的8723人，這也代表1月新生兒數在5年內銳減近5千人，數據相當驚人。

PTT八卦板網友憂心說，「去年才10萬人，今年出生數明顯又更少，不知道守不守得住9萬人」、「半導體讓貧富差距太嚴重了」、「大家都想自由過生活」、「以後沒有年輕人當兵，會不會60歲還不能解召」、「很恐怖的減幅，大家不要再炒房、炒股了」、「台股今天已經3萬3了，到底誰在拖台灣後腿」、「政府補助真的要大力一點，為什麼總感覺沒有人把這當一回事」。

