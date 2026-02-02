1月新車掛牌數3.5萬輛低於預期 業者估2月2.6萬輛

（中央社記者鍾榮峰台北2日電）業者今天公布今年1月台灣新車掛牌數3.5萬輛，比原先預估的4.3萬輛低，也較2025年12月的4.73萬輛減少，業者分析，主要是1月中美國進口車關稅政策仍未明，市場氛圍轉趨保守，消費者觀望情緒升溫，使銷售動能略受影響。

展望2月，車界人士分析，因農曆年假及228連假，工作天數減少，預期2月台灣總市場登錄2.6萬輛，較2025年同期減少6%。

展望今年車市，和泰車先前評估，在政策延續與需求回補的雙重推動下，加上關稅政策逐漸明朗，預期今年車市將比2025年更為活絡，全年新車掛牌總市場可望上看44萬輛。

廣告 廣告

根據統計資料，鴻海與裕隆合資的鴻華先進，攜手裕隆推出納智捷（LUXGEN）品牌電動車n7，今年1月共交付128輛新車，2025年全年交付3431輛，加上2024年全年交車7121輛，累計到今年1月，納智捷n7共計交車達1萬680輛。

資料顯示，今年1月台灣新車掛牌3萬5073輛，較去年12月4萬7303輛減少25.9%，較2025年同期3萬5064輛微增。

業者分析，1月車市有政府新購貨物稅補助及汰舊換新政策延長等因素帶動，各大品牌在2月農曆年前，也積極推出促銷活動搶攻買氣，整體需求維持穩定。不過，1月中旬因美國進口車關稅政策未明，市場氛圍轉趨保守，消費者觀望情緒升溫，使銷售動能略受影響。

根據統計，和泰車旗下TOYOTA在1月登錄數1萬1614輛，市占率33.1%，續居台灣新車市場品牌第1，累計TOYOTA與LEXUS品牌1月合計登錄1萬4787輛，市占率42.2%，創歷年次高，僅次於2025年1月的市占率46.6%。

和泰車評估，今年2月TOYOTA與LEXUS品牌合計新車掛牌數約8000輛，市占率30.8%。

觀察進口車，根據統計，1月進口車登錄數1萬4561輛，較去年12月的2萬4802輛大減41.3%，年減12.2%，市占率降至41.5%。

觀察高級車市況，根據統計，1月台灣高級車市場總登錄數7234輛，月減44.7%，較2025年同期減少26.1%。

業者分析，1月高級車持續受到美製進口車關稅議題影響市場買氣，消費者普遍抱持觀望心態，導致購車決策遞延。（編輯：林家嫻）1150202