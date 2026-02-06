1月物價漲0.69％創5年低 重要民生物價2年最高

物價變動趨緩，消費者壓力稍微舒解。主計總處統計，1月消費者物價指數(CPI)年增率為0.69％，不僅較上(12)月的1.3％的漲幅大幅收斂，還創下5年來新低紀錄；不過，穩定物價小組關注的重要民生物價漲幅一舉突破3％，高達3.12％，以雞蛋及豬肉漲最多。

1月CPI年增率收縮主要因為這兩年的春節落點不同所致，農曆年前因服務業循例加價，還有饋贈禮金，以及蔬果等商品價格提高，春節當月物價通常較高；2025年的春節為1月，2026年在2月，因此2026年1月的比較基期偏高。

根據主計總處調查1月各類物價變動，外食費持續有部分業者調漲，蛋類及肉類價格相較去(2025)年同月為高，房租、電費、燃氣，與火車票、交通工具零件及維修費等費用調升。不過，個人照顧服務及娛樂服務等費用受去年同月基數較高影響，價格相對下滑，蔬果、油料費、交通工具及通訊設備等價格下跌，抵銷部分漲幅。扣除蔬菜水果再剔除能源後的核心CPI，年漲1.24％。

七大類中變動較大的是雜項類上漲1.99％，因為國際金價走高，金飾珠寶等隨身用品上揚17.22％，但個人照顧費下跌11.15％，抵銷部分增幅。主計總處解釋，去年1月有春節饋贈禮金或調漲價格，所以個人照顧費出現去年基期偏高效應。

居住類彈升1.82％，其中房租調漲1.99％，是2年半來首見，家庭管理費用、電費、燃氣費各漲2.05％、5.6％、7.06％。醫療保健費攀升1.62％，掛號費、病房自付費、醫療費用、醫療保健器材都提高。食物類上漲1.16％，其中外食費續漲3.08％，已連續15個月大於3％，蛋類因低基期因素而飆漲15.09％，但蔬果價格滑落，抵銷部分漲幅。

官員表示，外食費漲幅已有收斂，雖然仍在3％以上，觀察內銷品物價指數已連續10個月負成長，上游物價平穩，抑低廠商成本，加上商品類價格平緩，有助資減緩外食漲價壓力。

1月重要民生物價升幅衝破3％，來到3.12％，為23個月以來最高，其中雞蛋貴了18.31％，漲幅最為驚人，其次是豬肉漲7.41％。主計總處指出，每年1、2月物價受到農曆年節落點不同的影響，波動較大，今年農曆春節在2月，預期2月CPI漲幅會較1月擴大，1、2月合計漲幅應可維持在1.5％以下的平穩水準。

