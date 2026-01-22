1月狂發錢！國保生育給付今入帳近4萬 還有13筆陸續發
勞保局發錢了，今（22日）是國民年金保險生育給付預定入帳日，符合資格且有申請的民眾最高可領取近4萬元，提醒務必在5年內提出申請，以免全數充公。此外，1月還有多筆款項待發放，屆時記得刷存摺確認。
國民年金保險生育給付，為國民年金加保有效期間分娩或早產的女性被保險人，如未領取其他社會保險生育給付，就可以向勞保局請領國民年金的生育給付。勞保局說明，給付標準是按國民年金月投保金額（目前為1萬9761元）一次發給2個月生育給付，也就是3萬9522元，如果是生雙胞胎，就發給4個月；生三胞胎，就發給6個月，以此類推。
根據勞動部勞工保險局行事曆顯示，1月有多筆待發放的各項補助如下：
1/23
國民年金保險老年基本保證年金預定入帳日、國民年金保險原住民給付預定入帳日
1/29
勞保年金給付預定入帳日、災保年金給付預定入帳日、災保失能照護補助預定入帳日、勞退月退休金(首發案)預定入帳日、國民年金保險生育給付預定入帳日
1/30
產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助預定入帳日、國保身心障礙年金給付併計勞保年資預定入帳日、國民年金保險老年年金給付預定入帳日、國民年金保險喪葬給付預定入帳日、國民年金保險遺屬年金預定入帳日、國民年金保險身心障礙(基本保證)年金預定入帳日
