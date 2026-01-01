1月生日優惠46家餐廳總整理！台中、台北、高雄燒肉火鍋吃到飽當月壽星優惠一次看！

祝福1月壽星們生日快樂！2026年1月壽星專屬生日禮來了，慶生想要找餐廳預定，無論是火鍋、燒烤或吃到飽餐廳，壽星優惠通通有，小編整理了各個餐廳的美食優惠資訊，包括台中、台北、高雄、台南各地區的壽星們都能使用生日優惠慶祝生日，快來看看有哪些好康的生日優惠！

（★小提醒：最新活動與優惠內容以官方公布為主！飲酒過量，有害健康，酒後請勿開車）

🥢燒肉店生日優惠全台8大連鎖：

1.老乾杯

◆優惠期間：因消費而累積之點數有效期間，自發行日起至隔年當月末日止，詳細資訊：老乾杯生日優惠

廣告 廣告

◆優惠內容：當日會員壽星至餐廳品牌用餐，享KANPAI POINTS 3倍送，點數翻倍最高可領取1,000點，當日最多使用一次。

2. 原燒

◆優惠期間：2025/12/25～2026/1/31，詳細資訊：原燒生日優惠

◆優惠內容：

非生日當天-於使用效期內，憑券內用消費1客多人套餐贈「松阪豬玫瑰花」乙份。

單筆消費每人每次限兌換乙份，原價10%服務費另計。

生日當天-憑券內用消費享1客多人套餐(雙人/三人) 85 折(須出示身分證件)，原價10%服務費及加價費用另計。

3. 燒肉Aniki

◆優惠期間：即日起～2026/12/31，詳細資訊：燒肉Aniki生日優惠

◆優惠內容：只要來店消費並在 IG / FB 拍照打卡：

當日壽星：二位大人同行 即贈『虎老大頸枕』乙個

當月壽星：送【安格斯牛肋條】or 【西班牙松阪豚】乙份

以上壽星優惠二擇一。若選擇 吃到飽 $899 套餐，當月壽星優惠將 新增【虎蝦乙份】的兌換選項

4. 肉次方燒肉放題

◆優惠期間：2025/12/25～2026/1/31，詳細資訊：肉次方燒肉放題生日優惠

◆優惠內容：憑券內用消費享指定套餐單客9折，原價10%服務費另計。單筆消費每人每次限兌換乙份。

5. 發肉燒肉餐酒

◆優惠期間：即日起，詳細資訊：發肉燒肉餐酒生日優惠

◆優惠內容：除了神秘感慶祝儀式外，還送肉肉生日花，即日起凡是當月壽星點一杯生啤酒就可直接升級1公升大杯裝，僅限單點兌換。第一杯才有，啤酒可以分給朋友一起喝，生日月來幾次就升級幾次。（跟店員出示證件證明即可兌換）

6. 大股熟成燒肉專門

◆優惠期間：即日起，詳細資訊：大股熟成燒肉專門生日優惠

◆優惠內容：只要打卡＋評論，當月壽星可免費兌換夢幻霧祝牛排/伊比利豬/代幣三枚 三選一，不吃牛排可更換伊比利豬或清酒三枚。

7. 極野宴燒肉專賣店

◆優惠期間：即日起，詳細資訊：極野宴燒肉專賣店生日優惠

◆優惠內容：壽星專屬好禮二選一，VIP會員於效期內，2位成人(含)以上同行消費「大滿足餐」，當月壽星卽享6折優惠。4位成人(含)以上同行，消費「奢華餐」(含)以上，即贈「美國上等胸腹肉蛋糕乙個」。

8. 燒肉眾精緻炭火燒肉

◆優惠期間：即日起，詳細資訊：燒肉眾精緻炭火燒肉生日優惠

◆優惠內容：凡兩位成人同行選擇599/599+50/799/799+50/999/999+200方案，當月壽星即可享8折優惠，壽星記得攜帶證件驗證。（兩人同行，壽星1位享優惠，四人同行，壽星2位享優惠，以此類推）

🥢火鍋店生日優惠全台10大連鎖：

1. 和牛涮日式鍋物放題

◆優惠期間：2025/12/25～2026/1/31，詳細資訊：和牛涮日式鍋物放題生日優惠

◆優惠內容：憑券內用消費憑券享【極上和牛$768、頂級和牛$858、究極和牛$1,880】套餐享單客 9 折，原價 10%服務費另計。單筆消費每人每次限兌換乙份。

2. 小蒙牛頂級麻辣養生鍋

◆優惠期間：2026/1/1～12/31，詳細資訊：小蒙牛頂級麻辣養生鍋生日優惠

◆優惠內容：4位大人同行消費奢華和牛海陸套餐，即贈壽星半價或30cm絨毛牛牛公仔（優惠二擇一），現場需出示證件，以國曆生日為主。

【小蒙牛 一代店門市】：需點選【奢華和牛海陸套餐】壽星優惠皆為【平日午奢華套餐】價位之半價，選擇$799以上餐點，需補差額。

【小蒙牛 二代店門市】：壽星優惠皆為【平日頂級套餐】價位之半價，選擇$799以上餐點，需補差額。

3.青花驕麻辣鍋

◆優惠期間：2025/12/25～2026/1/31，詳細資訊：青花驕麻辣鍋生日優惠

◆優惠內容：憑券(外帶/內用)消費即贈「冰心琥珀綠豆糕」乙份。單筆消費每人每次限兌換乙份。

4. 千葉火鍋

◆優惠期間：2026/1/1～1/31，詳細資訊：千葉火鍋生日優惠

◆優惠內容：

黑卡會員不限人數同行9折

黑卡壽星本人最低5折起（依門市不同優惠請參考品牌圖示）

普卡免費加入，即享千葉火鍋88折、享千葉火鍋9折優惠

請出示黑卡＋證件才能使用

5.向辣和牛麻辣鍋

◆優惠期間：2025/12/25～2026/1/31，詳細資訊：向辣和牛麻辣鍋生日優惠

◆優惠內容：憑券內用消費獨享壽星單客($598/$698/$798/$998/$1,580)套餐9折，原價10%服務費另計。單筆消費每人每次限兌換乙份。

6.尬鍋

◆優惠期間：2025/12/25～2026/1/31，詳細資訊：尬鍋生日優惠

◆優惠內容：憑券內用消費不限金額消費即贈「現蒸壽桃」乙份，每桌/每次限兌換乙張，單筆消費限使用乙張。（如遇產品調整時，請依門市公告兌換之等值商品兌換）

7. 肉多多火鍋

◆優惠期間：即日起，詳細資訊：肉多多火鍋生日優惠

◆優惠內容：加入樂多多APP會員，當月壽星來肉多多內用，當月壽星可獲得「生日肉蛋糕」一顆(200g)

8. 野人Shabu冷藏/熟成高級肉火鍋專門

◆優惠期間：即日起，詳細資訊：野人Shabu冷藏/熟成高級肉火鍋專門生日優惠

◆優惠內容：當月壽星憑證件可以免費兌換肉盤乙份（牛胸腹肉、嫩肩豚肉、大腹豚肉，三選一）

9. 萬客什鍋

◆優惠期間：即日起，詳細資訊：萬客什鍋生日優惠

◆優惠內容：當月壽星至萬客什鍋用餐即可換好禮6選1（極上板腱牛、雪紋梅花豬、特選五花羊、手工花枝漿、鮮脆水蓮菜、高麗菜），需出示證件給門市人員。若為萬客什鍋會員，則按生日券之券面使用日期為準。

10. 泰滾

◆優惠期間：即日起，詳細資訊：泰滾生日優惠

◆優惠內容：當月壽星內用單點滿$2000元/每桌限1位壽星，就送同等歲數的蝦子，訂位時請備註（慶生）並攜帶證件。

🥢吃到飽生日優惠全台5大連鎖：

1. 饗饗

◆下載並註冊成為iEAT饗愛吃會員，生日當月即可享有會員專屬生日獻禮：指定品牌專屬生日獻禮乙份

◆會員生日禮詳細活動

2. 饗食天堂

◆下載並註冊成為iEAT饗愛吃會員，生日當月即可享有會員專屬生日獻禮：每張限8人(含)以下同行並於門市以原價消費時，可享單筆餐費96折優惠，第9人以上須以原價支付(須另收原價10%服務費)。

◆會員生日禮詳細活動

3. 漢來海港餐廳

◆優惠期間：2026/1/1～12/31，詳細資訊：漢來海港餐廳生日優惠

◆優惠內容：平日8折 + 原價10% (週一~週五)，假日85折 + 原價10% (週六、週日、國定假日)。當日壽星用餐贈下列好禮2選1<濾掛咖啡>或<環保吸管3件組>（贈品樣式、口味恕不挑款）。壽星本人生日當天用餐，須出示身份證或健保卡等有生日之證件，方可享壽星折扣(折扣後須加原價一成服務費)

4. 豐FOOD

◆優惠期間：2026/1/1～12/31，詳細資訊：豐FOOD生日優惠

◆優惠內容：當月壽星招集滿四人(含壽星本人) 就可享優惠：平日享一人免費用餐(以價低者為折扣優惠)，假日享一人半價(以價低者為折扣優惠)。用餐前先訂位，使用優惠前請加入典華會員系統領取生日優惠券。

5. 50樓Cafe自助餐廳

◆優惠期間：即日起～2026/2/28，詳細資訊：50樓Cafe自助餐廳生日優惠

◆優惠內容：二位成人同行，當月壽星一人6折。當月壽星請出示證件，免費或半價兒童恕不列入人數計算，無法再與其它優惠/券併用，服務費恕無折扣。

🥢王品集團生日優惠5大全台連鎖品牌：

◆優惠期間：2025/12/25～2026/1/31；票券使用效期2025/12/25～2026/2/7，詳細資訊：王品集團生日優惠

◆優惠內容：當月壽星至『王品瘋美食APP』領取優惠券，2025/12/25將會自動派發專屬生日禮至1月壽星「我的票匣」中，2025/12/25起註冊為1月壽星的新會員則會即時發送。

1.聚日式鍋物：

非生日當天-憑券內用消費享單客單人套餐88折(須出示身分證件)，原價10%服務費及湯頭加價費用另計，優惠僅限壽星本人擇一使用。

生日當天-於使用效期內，憑券內用消費單人套餐或雙人套餐(不含自助吧低消)，打卡即贈「富士肉肉山」乙份(肉品限雪花豬肉)。

單筆消費每人每次限兌換乙份。

2.陶板屋：憑券內用消費獨享單客經典套餐9折，主餐升級加價亦適用，原價10%服務費另計。單筆消費每人每次限兌換乙份。

3.王品牛排：憑券(內用/外帶)消費單客個人饗宴套餐，享套餐價 9 折禮遇，內用10%服務費另計；本票券亦可適用於外帶自取；單筆消費每人每次限兌換乙客。

4.西堤牛排：憑券內用消費獨享單客經典套餐9折，主餐升級加價亦適用，原價10%服務費另計。單筆消費每人每次限兌換乙份。

5.夏慕尼：憑券內用消費單客套餐88折，原價10%服務費另計。單筆消費每人每次限兌換乙份。

🥢台中生日優惠3大餐廳：

1. 台中日月千禧酒店

◆優惠期間：2026/1/1～12/31，詳細資訊：台中日月千禧酒店生日優惠

◆優惠內容：饗樂全日餐廳三人同行(成人)享當月壽星1位76折優惠、六人同行(成人)享當月壽星2位76折優惠、九人同行(成人)享當月壽星3位76折優惠、十二人同行(成人)享當月壽星4位76折優惠，同行者可享95折優惠。

2. 烤狀猿日式燒肉

◆優惠期間：即日起～12/31，詳細資訊：烤狀猿日式燒肉生日優惠

◆優惠內容：當日壽星用餐四人(含)以上(限成人)，壽星本人獨享5折、用餐三人(含)以下，壽星本人獨享85折。當月壽星本人獨享9折。

3. 雪莉牛排海鮮餐廳

◆優惠期間：即日起，詳細資訊：雪莉牛排海鮮餐廳生日優惠

◆優惠內容：當日壽星特別優惠五折、當月壽星七折優待（記得攜帶證件，以證件為準），不含午餐輕食

🥢台北生日優惠8大飯店：

1. 台北凱撒大飯店

◆優惠期間：2026/1/1～12/31，詳細資訊：台北凱撒大飯店Checkers自助餐廳生日優惠

◆優惠內容：週一至週日午餐&晚餐，四人同行1人免費（壽星優惠限本人使用，每桌限一位壽星優惠，每桌優惠至多七人）

2. 台北花園大酒店

◆優惠期間：2026/1/1～12/31，詳細資訊：台北花園大酒店生日優惠

◆優惠內容：「饗聚廚房」與「花園 thai thai」，凡4位成人同行，當日壽星本人「免費用餐」；當月壽星本人享7折優惠。至饗聚廚房慶生加贈主廚精選生日蛋糕1份。「PRIME ONE 牛排館」則贈送壽星主廚精選蛋糕，8至10位用餐享包廂升等禮遇及酒類9折優惠。

3. 香格里拉台北遠東

◆優惠期間：2026/1/1～12/30，詳細資訊：香格里拉台北遠東生日優惠

◆優惠內容：壽星持證件於飯店任一餐廳用餐，生日當天可享8折、當月則享85折優惠！各餐廳還將提供驚喜蛋糕或點心（僅提供三天前預訂並備註有當日生日優惠者）、10人以內同桌親友全數同享折扣、當月回訪優惠不限優惠次數。（＊生日優惠僅限午餐、下午茶及晚餐時段，至少兩人用餐可享優惠）

4. 兄弟大飯店

◆優惠期間：2026/1/5～3/31，詳細資訊：兄弟大飯店生日優惠

◆優惠內容：當月壽星於2026/1/5～3/31週一至週四晚餐時段，到薔薇廳自助餐用餐即可享有四人(含) 以上同行一人免費或兩人同行則一人半價優惠。

5. 喜來登大飯店

◆優惠期間：即日起～2026/6/30，詳細資訊：喜來登大飯店生日優惠

◆優惠內容：寒舍生活APP寵愛壽星會員，量身打造「APP壽星生日禮」。即日起至2026年6月30日，APP壽星至指定餐廳用餐，贈送精選紅酒/白酒乙杯

6. 福容大飯店福隆

◆優惠期間：2026/1/1～12/31，詳細資訊：福容大飯店福隆生日優惠

◆優惠內容：凡福容家會員於生日當月至福隆福容指定餐廳內用消費，並出示 當月生日證明，即可享有壽星專屬餐飲禮遇。

福粵樓中餐廳：單筆消費滿,000元，壽星享「古早味豬腳長壽麵線」乙份。

大廳酒吧：單筆消費滿1,000元，壽星享「切片蛋糕系列」乙份。

田園西餐廳：晚間自助餐，壽星本人享用餐5折優惠。

生日蛋糕預訂優惠：提前預訂大廳酒吧6吋以上生日蛋糕，另享88折優惠。

7. 薆悅酒店野柳渡假館

◆優惠期間：2026/1/1～3/31，詳細資訊：薆悅酒店野柳渡假館生日優惠

◆優惠內容：

漁人廚房：當月壽星消費按原價加收一成服務費，後享八折優惠，整筆帳單皆可享此優惠。

Ocean Café：當月壽星用餐，整桌帳單八折並加收原價一成服務費。當日壽星用餐，消費金額滿$600招待一份餐點。(贈送以金額較高品項為主)

8. 台北新板希爾頓

◆優惠期間：即日起～12/31，詳細資訊：台北新板希爾頓酒店Market Flavor悅·市集生日優惠

◆優惠內容：當月壽星用餐享四人同行一人免費優惠，需出示有效身份證件。（四人同行一人免費，八人同行需兩名壽星，方可享兩人免費，以此類推），需提前一日訂位，並於訂位時告知使用此方案。

🥢高雄生日優惠5大餐廳：

1. 高雄萬豪酒店

◆優惠期間：2026/1/2～12/30，詳細資訊：高雄萬豪酒店生日優惠

◆優惠內容：皇怡咖啡廳午晚餐時段，當月壽星本人點選午晚餐主餐，即免費贈送「單片蛋糕」乙份 (價值$200以下），同行者享免一成服務費優惠

2. 高雄洲際酒店

◆優惠期間：即日起～2026/6/30，詳細資訊：高雄洲際酒店生日優惠

◆優惠內容：當月壽星於指定餐廳用餐，同行賓客可享套餐與單點八折優惠，並獲贈各餐廳精心準備的特色生日甜點。

3. 聯上大飯店

◆優惠期間：即日起，詳細資訊：聯上大飯店生日優惠

◆優惠內容：帕里巴黎自助餐壽星專案，生日當天用餐，平日享6折、假日享8折，農曆春節、母親節、父親節任何節日，壽星(限本人)通通給優惠。

4. 哈肉鍋-好肉鍋物-大肉盤火鍋

◆優惠期間：即日起～12/31，詳細資訊：哈肉鍋-好肉鍋物-大肉盤火鍋生日優惠

◆優惠內容：壽星幾歲送幾隻蝦，開2鍋送12隻、開3鍋送20隻、開4鍋送30隻、開5鍋送40隻、開6鍋以上送50隻（上限），須「提前兩天以上」訂位、適用於生日當天前後7天內，每次用餐須兩人以上，並開兩鍋以上。需攜帶身分證件查驗、預訂完成後才享有生日贈蝦優惠。當月壽星免費招待「手打花枝漿乙份」（與生日送蝦擇一）

5. 丼兵衛壽喜燒

◆優惠期間：即日起～12/31，詳細資訊：丼兵衛壽喜燒生日優惠

◆優惠內容：即日起「當週」壽星優惠，一桌需滿1300元，幾歲就送幾隻蝦子。一桌只能坐4～5人，如果有兩位壽星送最大數的。「鍋底費」不包含在1300元裡面，需額外計價收費。當週前後七天都可以做使用，需事先撥打電話訂位並攜帶證件，告知有壽星。

🥢台南生日優惠2大飯店：

1. 台糖長榮酒店

◆優惠期間：2026/1/1～12/31，詳細資訊：台糖長榮酒店吃遍天下自助餐廳生日優惠

◆優惠內容：吃遍天下自助餐廳當月壽星平日享午/晚餐享5折+10%。（國定假日、特殊節慶日及餐飲特殊節慶日不適用）

2. 台南遠東香格里拉

◆優惠期間：即日起～12/30，詳細資訊：台南遠東香格里拉生日優惠

◆優惠內容：生日當天餐費享8折，生日月內消費享88折，同行者同享優惠！請3天前預訂，最少消費人數2位，上限含壽星至多10位，用餐當天需出示有效個人證件以兌換生日優惠資格。

資料整理：Vinge

👉 想看更多好吃好玩推薦歡迎加入粉絲團！