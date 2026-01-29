1月的策略靈魂拷問：別讓年度計畫，變成了「去年計畫」的精美複製品

1月，這是一個讓CEO心情複雜的月份。手裡拿著剛拍板的預算與沉甸甸的KPI，心情往往既期待又怕受傷害。期待的是新一年的業績成長，但內心深處卻又隱約焦慮：這份看起來邏輯通順、表格精美的計畫，真的能為公司帶來突破嗎？還是我們只是在「同一個池子裡撈魚」，重複著過去幾年大同小異的故事？

在與許多企業領袖共事的過程中，我觀察到一個有趣的現象：大多數公司在年底開出的「策略規劃」，最後往往只是「去年計畫」的精美複製品，頂多是把營收目標乘以1.1或1.2。如果你的計畫長得也是這個樣子，那我必須提醒你：你現在做的只是「營運優化」，而不是真正的「策略」。

營運優化 vs. 策略選擇：你在哪一條賽道上跑？

我常在董事會或策略會議上看到主管們爭論如何提高效率、降低成本。這當然重要，但在管理學上，這叫做改善「營運效能」（Do Better）。營運效能就像是把現有的路跑得更順，但策略的核心是「定位」（Do Different），也就是執行與競爭對手不同的活動，或以不同的方式執行類似活動。

如果你在訂KPI時，發現今年的指標與去年大同小異，而業績也有成長，這通常叫「自然增長」（Momentum Case）。自然增長多半是靠產業循環、通膨，或者是靠「榨員工的肝」法。如果沒有改變戰法、沒有新的資源投入，卻期待業績有非線性的成長，那基本上是在考驗大家的八字。

真正的策略，應在年初就對公司進行這三道「靈魂拷問」的體檢：

拷問一：你的計畫是在創造「稀缺性」，還是在「消耗資源」？

策略的底層邏輯是創造「附加價值」（Added Value）。試想一個情境：如果你的公司明天突然在市場上消失了，你的客戶、供應商會感到無法取代的失落嗎？還是他們只需要轉個身，就能找到功能完全一樣的替代品？

如果你的產品和對手的差異極小，那你創造的價值空隙就很窄。策略的本質在於拉開「顧客願付價格」（WTP）與「成本」（C）之間的距離感。如果你一味地追求規模、砍價格，卻沒有想辦法提高顧客心甘情願付費的「愉悅感」，那你的計畫不過是延續壽命的維護工程。好的CEO應在年初學會「深呼吸」並「抬頭看遠」，確認那個「只有你能到達的地方」在哪裡。

拷問二：你的清單裡有具體的「放棄項目」嗎？

策略的本質是「取捨」（Trade-offs），也就是決定「不做什麼」。許多CEO的計畫是一直做加法：既要品質、又要低價；既要深耕老客戶，又要開拓新賽道。

但「全都要」往往是平庸的開始。我常舉Uniqlo和ZARA的例子：Uniqlo放棄了追逐流行，專心做好基本款的精實管理；ZARA則放棄了低廉的庫存成本，追求極速的市場回應。兩者經營路線迥異，但都有明確的「放棄清單」。如果你發現你的年度計畫裡沒有具體要放棄的事業或市場，那這份計畫最後只會讓你的團隊在資源稀釋中，走向零和競爭的路徑。

拷問三：你戴的是「現在的眼鏡」還是「光緒年間的眼鏡」？

破框最難的地方在於「認知慣性」。我們常習慣用過去成功的敘事來定義未來，例如「我們這行就是靠規模」、「客戶最在意的是成本」。這些框架曾經幫你成功，但當環境變了（如AI浪潮或地緣政治重組），過去的成功反而會變成前進的引力。

我常說：「你那套光緒年間的辦法太守舊了！」。CEO在看年度計畫時，要主動尋找那些不利於自己的訊號，而不是只蒐集支持現有方案的資料。你必須建立一種讓員工願意承擔風險的「心理安全感」，讓計畫從冷冰冰的數字，變成一種共同的抱負。

從管理優化，走向策略領航

有些老闆會納悶：如果組織已經有KPI或類似的目標體系，而且經過許多管理會議與表單，讓這些目標能有效的展開至各部門與個人，看似完美校準了，為什麼還需要談這些抽象的策略邏輯？簡單來說，KPI是儀表板，用來檢查執行狀況；但策略是羅盤，用來決定航向。如果羅盤指向錯誤，儀表板顯示引擎轉速再快，也只是讓大船在同一個池子裡原地打轉而已。

在1月這個計畫起跑的時刻，我建議CEO們先暫時放下手中那些包裝精美的PPT，找回那個「創業家的原創自我」。問自己：我們是真的選對了賽道？還是只是因為這條路走起來最熟悉？這個賽道的致勝戰法是什麼？有掌握到嗎？

策略不是為了降低風險，而是為了提高成功的機率，關鍵在於「玩你能贏的賽局」。新年伊始，別急著催促團隊跑得更快，先確認腳下的支點是否穩固。當你能在變動中維持動態平衡，看懂「多變」背後的「不變」，你才能真正讓夕陽成為朝陽，帶領企業走出下一段破框成長的曲線。

文/邱奕嘉